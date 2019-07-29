ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

5 Menu
  1. الرئيسية
  2. شؤون دولية
  3. عرض الخبر

مقتل 52 سجينا برازيلياً وقطع رؤوس 16 منهم في تمرد بسجن

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 23:22 - 29 يوليو 2019
سجن برازيلي سجن برازيلي
جوال
مشاركة

أسفر تمرد واشتباكات بأحد السجون البرازيلية عن مقتل ما لا يقل عن 52 شخصاً مع قطع رؤوس 16 منهم.

وقالت إدارة السجون البرازيلية إن الاشتباكات وقعت بين عناصر عصابتين متنازعتين من السجناء، داخل سجن في بارا شمال البرازيل، مضيفة أن اثنين من حراس السجن احتجزا كرهينتين أثناء التمرد.

وتجدر الإشارة إلى أن عدد نزلاء السجون في البرازيل يبلغ نحو 750 ألف شخص، وهو العدد الثالث عالميا من السجناء.

ويتميز الوضع في السجون البرازيلية بتوترات واضطرابات ترافقها أعمال عنف. وقد عثر على 15 جثة في سجن بمدينة ماناوس شمال البلاد في شهر مايو الماضي. وفي 2017 قتل نحو 150 شخصا خلال تمرد في اثنين من السجون، استمر نحو 3 أسابيع.

الأكثر مشاهدة

متعلقات