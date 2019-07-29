جائزة الأساطير من نصيب رونالدو ويستقبل بيريز بالأحضان

النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو يتسلم جائزة الأساطير التي تقدمها صحيفة ماركا الإسبانية لأفضل محترفي الرياضة في التاريخ.

وقالت ماركا إن اختيار رونالدو جاء بسبب إنجازاته الكبيرة في دوري أبطال أوروبا بتسجيل 127 هدفا بمشاركاته في المسابقة حتى الآن، وإحراز 451 هدفا مع ريال مدريد و88 هدفا دوليا مع منتخب البرتغال.

وشهد الحفل لقطة خاصة حين صعد رئيس ريال مدريد فلورونتينو بيريز إلى المنصة وعانق رونالدو، في أول لقاء بينهما منذ خروج اللاعب من النادي الملكي قبل نحو عام.



وأعرب رونالدو خلال الحفل عن فخره بجائزة الأساطير، مستذكرا بتأثر شديد، السنوات الرائعة التي قضاها بقميص "الميرينغي" وفوزه معه بأربعة ألقاب في دوري الأبطال، بالإضافة لبطولات أخرى كثيرة، وقال "الدون": "مدريد مدينة أثرت في كثيرا، ليس فقط على المستوى الرياضي، ولكن الشخصي أيضا، الريال النادي الأكثر تأثيرا في مسيرتي، لعبت 9 سنوات هنا، ولهذا فلدي حنين خاص للغاية لمدريد".

ويعد رونالدو أبرز النجوم التي ارتدت قميص ريال مدريد عبر تاريخه، وهو الهداف التاريخي له برصيد 451 هدفا في جميع البطولات خلال 438 مباراة.

وانتقل رونالدو الصيف الماضي، في مفاجأة من العيار الثقيل، لصفوف يوفنتوس الإيطالي مقابل 112 مليون يورو، ليتوج معه بلقب الدوري "السيري آ"، وكأس السوبر المحلي.