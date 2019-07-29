الهباش يضع اكليلاً من الزهور على صرح شهداء سوريا

قام قاضي قضاة فلسطين، مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية محمود الهباش، بزيارة صرح الشهداء في العاصمة السورية دمشق.

و باسم رئيس دولة فلسطين محمود عباس، وضع الهباش اكليلاً من الزهورعلى صرح شهداء سوريا، تخليدا لذكرى شهداء الشعب السوري ووفاء من شعبنا وقيادته للأشقاء بالجمهورية العربية السورية لوقوفهم الدائم إلى جانب شعبنا وقضيته العادلة .

وقال الهباش، في تصريح صحفي، اليوم الأحد، إن زيارة صرح شهداء سوريا تأتي تأكيدا على اعتزازنا بشهداء سوريا وفلسطين وأمتنا العربية والإسلامية، وتأكيدا على وحدة الهدف والدم والمصير بين سوريا وفلسطين، حتى نيل الحرية والاستقلال بإقامة دولة فلسطين وعاصمتها الأبدية القدس الشريف، والانسحاب الإسرائيلي من الجولان العربي السوري المحتل وعودته إلى الدولة السورية .

وتابع أن القيادة الفلسطينية ترفض المساس بالحقوق السورية في الجولان المحتل، كما ترفض المساس بالحقوق الفلسطينية في القدس الشريف، مضيفا أن قرارات الرئيس الأميركي ترمب لن تغير من الحقيقة التاريخية في الجولان والقدس، وسيندحر الاحتلال عن الأراضي العربية المحتلة بما فيها الجولان العربي السوري طال الزمان أم قصر، وستعود الحقوق لأصحابها والاحتلال والطغاة الى زوال.