ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

5 Menu
  1. الرئيسية
  2. أحداث الساعة
  3. عرض الخبر

اعلنت آلية السفر

الداخلية: معبر رفح يعمل غداً الثلاثاء في كلا الاتجاهين

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 18:37 - 29 يوليو 2019
معبر رفح معبر رفح
جوال
مشاركة

أعلنت وزارة الداخلية بغزة أن السفرعبر معبر رفح ليوم الثلاثاء 2019/7/30 للمتبقيمن الحافلة الثالثة + الحافلتان: الرابعة، والخامسة حتى الرقم (90) من كشف (7/21).

و أكت الوزارة على ضرورة التزام المسافرين بموعد سفرهم حسب الحافلات المدرجة أسماؤهم فيها، وعدم التأخر عنها.

و دعت المسافرين الواردة اسماؤهم في الكشف الى التواجد غداً الساعة 07:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر.

و أكدت على إحضار بطاقة الهوية لجميع المسافرين، وإحضار حجة عدم ممانعة لسفر الأطفال مع أحد والديهما دون الآخر، من الطرف المتغيب عن السفر أو من وكيله.

للتذكير رابط الكشف هنا

الأكثر مشاهدة

متعلقات