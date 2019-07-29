الداخلية: معبر رفح يعمل غداً الثلاثاء في كلا الاتجاهين

أعلنت وزارة الداخلية بغزة أن السفرعبر معبر رفح ليوم الثلاثاء 2019/7/30 للمتبقيمن الحافلة الثالثة + الحافلتان: الرابعة، والخامسة حتى الرقم (90) من كشف (7/21).

و أكت الوزارة على ضرورة التزام المسافرين بموعد سفرهم حسب الحافلات المدرجة أسماؤهم فيها، وعدم التأخر عنها.

و دعت المسافرين الواردة اسماؤهم في الكشف الى التواجد غداً الساعة 07:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر.

و أكدت على إحضار بطاقة الهوية لجميع المسافرين، وإحضار حجة عدم ممانعة لسفر الأطفال مع أحد والديهما دون الآخر، من الطرف المتغيب عن السفر أو من وكيله.

للتذكير رابط الكشف هنا