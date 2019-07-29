برلمانيون بريطانيون يطالبون الامارات بالتحقيق في وفاة ناشطة داخل السجون

طالب أعضاء في البرلمان البريطاني اليوم الاثنين، دولة الامارات العربية المتحدة على إجراء تحقيق في وفاة ناشطة سياسية في السجن، لاسيما بعد ورود أنباء عن عدم تلقيها العلاج اللازم من مرض السرطان.

جاء في خطاب موقع من قبل 30 عضواً في البرلمان البريطاني وفقاً لصحيفة الغارديان: "إن علياء عبد النور توفيت في مستشفى الإمارات بتاريخ (4 مايو/أيار 2019)، بعد معركة طويلة مع سرطان الثدي، الذي ظهرت أعراضه عليها بعد القبض عليها من قبل السلطات الإماراتية عام 2015.

ودعا أعضاء البرلمان البريطاني، السلطات الإماراتية - في الخطاب - إلى إجراء تحقيق محايد في قضيتها لمعرفة إن كانت قد عوملت بطريقة تتماشى مع المستويات المتفق عليها عالميا، وبدء مقاضاة المسؤولين عن أي انتهاكات محتملة ارتكبت لحقوق الإنسان في حالتها، إن كان ذلك مناسبا، فيما نفت السلطات الإماراتية ذلك، وتقول إنها توفيت بسبب مرضها بسرطان الثدي، الذي كانت تعاني منه منذ 2008.

واتهم البرلمانيون البريطانيون في خطابهم السلطات الإماراتية، بعدم تقديم العلاج اللازم للناشطة علياء، مؤكدين أن المسؤولين أجبروا علياء للتوقيع على اعتراف يفيد بأنها رفضت العلاج الكيمياوي.