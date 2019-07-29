كيف تساعد طفلك على اكتساب شخصيته المستقلة الجيدة؟

أعلن باحثون أمريكيون أن نمط التربية هو من يحدد تطور الكاريزما لدى الأطفال، وأن الوالدين هما السبب الرئيسي في تخديد شكل وطباع الطفل، حيث يبدأ تكون الشخصية منذ الطفولة، وفي حال التربية الغير صحيحة، قد يؤثر ذلك على مرحلة البلوغ.

علاوة على ذلك، في بعض الحالات، يمكن للشخص أن يكتسب الغباء أيضا من والديه. ووفقا للقائم على الدراسة، فاليري لا بويسونيه أريزا، فإن السبب وراء ذلك يعود إلى الشدة المفرطة مع الطفل، وعصبية الوالدين، والضرب، وغيرها من أساليب التعليم الصارم.

وأشار الباحثون إلى أن هذا النمط من التربية يمكن أن يطور لدى الطفل ميول للعنف في مرحلة البلوغ، حتى تجاه العائلة والأقرباء، وفق موقع "وان".

ولدى هؤلاء الأشخاص، يتم معالجة الخوف من قبل الدماغ بطريقة مختلفة قليلا، مما يؤثر على الكاريزما. ووفقًا لنتائج الدراسات التي استمرت 10 سنوات، بالإضافة إلى الميول للعنف، أيضا تنخفض القدرات المعرفية لدة الطفل، حيث أن الخوف يؤدي إلى تباطؤ الذكاء.