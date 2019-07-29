ضبط مشتلا للمخدرات قيد التجهيز في بيت لحم

ضبطت الشرطة والاستخبارات العسكرية، اليوم الثلاثاء، وبإسناد من الامن الوطني، مشتلا للمخدرات قيد التجهيز على مساحة 100 متر في منطقة برية بيت لحم .

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، في بيان صحفي، أن معلومات خاصة وردت من جهاز الاستخبارات العسكرية حول وجود مشتل للمخدرات قيد التجهيز على مساحة 100 متر تقريبا في منطقة برية بيت لحم، وعلى الفور تحركت قوة من ادارة مكافحة المخدرات بشرطة بيت لحم، وجهاز الاستخبارات العسكرية، وبإسناد من الامن الوطني إلى الموقع حيث عثر على بيت بلاستيكي مجهز ضبط بداخله 700 قوار بلاستيكي فارغ وتنكين ماء، ولصعوبة المنطقة كونها جبلية تم ضبط القدر المستطاع من القوارير واتلاف المكونات الاخرى منعا لإنشاء المشتل الذي كان ستزرع فيه المخدرات.

من جانبه، قدم العميد حقوقي علاء الشلبي مدير شرطة محافظة بيت لحم، والمقدم محمد زيتون مدير الاستخبارات العسكرية في بيت لحم، شكرهما وتقديرهما للأهالي لتعاونهم مع الامن وتزويدهم بالمعلومات التي سهلت على القوه المشاركة ضبط المشتل والتعرف على طرق ومخارج المنطقة كونها منطقه جبليه وعرة.

وناشدا المواطنين بضرورة الإبلاغ عن أي مكان مشبوه أو اشخاص يقومون بزراعة وترويج هذه المادة السامة، واكدا على ان الأجهزة الأمنية كافه لن تتوقف عن محاربة هذه الافة وملاحقة من يتاجر بها حفاظا على سلامة وأرواح مواطنينا .