تقرير إسرائيلي يسلط الضوء على مخيمات صيفية لـ "سرايا القدس وكتائب القسام"

سلّط تقرير صحفي إسرائيلي الضوء على المخيمات الصيفية التي ينظمها الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي "سرايا القدس" والذراع العسكري لحركة حماس "كتائب القسام" في قطاع غزة.

وعرض التقرير المصور مقاطع فيديو تتضمن عددًا من الأنشطة والمهارات العسكرية المختلفة التي يتدرب عليها الشبان الملتحقون في المخيمات، والتي يشرف عليها مدربون من العسكريين سواء لـ سرايا القدس أو كتائب القسام.

وكانت سرايا القدس أعلنت في تاريخ (21/6) عن انطلاق مخيمات الصيفية لمدة استمرت أسبوعين وقد شارك في تلك المخيمات التي أطلق عليها اسم "مخيمات المجد2" نحو 3 آلاف شاب.

فيما أعلنت "كتائب القسام" عن انطلاق مخيمات طلائع التحرير في مختلف محافظات قطاع غزة، بتاريخ (20/7) في جميع المواقع العسكرية التابعة لها، تحت عنوان "طلائع التحرير للعام الخامس".

وتهدف المخيمات الصيفية للحركتين إلى تنظيم برنامج تدريبي تعليمي يساهم في دمج الأشبال في المجتمع، ويزرع فيهم بذور فكرة تحرير الأوطان، وتجهيزهم للدفاع عن أنفسهم وأهلهم وأرضهم من أي عدوان إسرائيلي غاشم".