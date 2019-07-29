حكومة رام الله تعلن موعد ونسب صرف رواتب الموظفين

أعلن مجلس الوزراء أن صرف رواتب الموظفين العموميين في الضفة الغربية وقطاع غزة الأسبوع المقبل بنسبة 60% من الراتب ووفق المعايير المعتمدة سابقاً، ودفع مستحقات الأسر المحتاجة من وزارة التنمية الاجتماعية بقيمة 110 مليون شيقل بالتزامن مع رواتب الموظفين الحكوميين الأسبوع القادم، علما أن 90 مليون شيقل منها مخصصة لقطاع غزة.

وأكدت الحكومة خلال جلستها الأسبوعية اليوم الاثنين، دعم الحكومة لأصحاب البيوت التي تعرضت لجريمة الهدم في حي وادي الحمص في صور باهر بالقدس المحتلة، وتوفير كل متطلبات الصمود لهم في مواجهة محاولات تهجيرهم عن أرضهم.

وأوعز رئيس الوزراء محمد اشتية، إلى تشكيل لجنة قانونية من الوزارات المعنية لمتابعة وتوثيق جريمة هدم هذه المباني وتقديمها للمحاكم الفلسطينية، مشيراً إلى أن اللجنة ستبدأ عملها خلال أيام.

وأكد اشتية أن قرار وقف العمل بالاتفاقيات مع "إسرائيل" جاء رداً على انتهاك إسرائيل المستمر والمتواصل للاتفاقيات الموقعة معها في كافة المجالات ومنها قرصنة الأموال الفلسطينية ومصادرة الأراضي وعمليات الهدم التي كان آخرها جريمة هدم المباني في واد الحمص.

كما وافق المجلس على تخصيص عدد من الأراضي الحكومية لصالح إقامة مشاريع مجتمعية في عدة مناطق تشمل مشاريع مدارس وملاعب ومتنزهات وأخرى شبابية رياضية، وقرر إعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للمدن الصناعية والمناطق الصناعية الحرة، كما صادق المجلس على تعرفة (تسعيرة) الكهرباء للعام 2019 .