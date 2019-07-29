"المصرية للاتصالات"الاستعلام عن قيمة فاتورة التليفون الارضى شهر يوليو 2019 برقم العداد

اوضحت الشركة المصرية للاتصالات ان مدة سداد فاتورة التليفون الأرضي 2019 شهر يوليو على مدار شهر من الإعلان عن فاتورة التليفون الأرضي يوليو 2019.

وبينت الشركة انه اذا لم يتم الدفع في المدة المتاحة من قبل الشركة تتحول خدمة التليفون الأرضي إلى خاصية استقبال المكالمات فقط كإنذار أول، وأن لم يتم دفع مبلغ الفاتورة بعد مرور شهر آخر ترفع الخدمة عن المشترك مع الاستمرار في إضافة المصروفات الإدارية على الفاتورة لتصبح متراكمة على العميل.

كما ويستطيع كافة العملاء الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي من هنا 2019 شهر يوليو من خلال الدخول علي موقع المصرية للاتصالات وإدخال كود المحافظة ورقم التليفون الخاص بالمستخدم والضغط على إظهار الفواتير، وسوف تفتح شاشة أخري عليها بيان فاتورة التليفون الأرضي.

وكشفت الشركة عن طرق التظلم على قيمة فواتير التليفون الأرضي فانه في حالة الرغبة في التظلم على قيمة فواتير التليفون الأرضي، على المستخدم تقديم شكواه لشركة المصرية للاتصالات في أقرب فرع لها، أو من خلال التوجه إلى مكاتب خدمة العملاء التابعة للشركة، كما يستطيع أيضًا الاتصال على الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عن طريق الرقم المختصر 155 وتسجيل الشكوى بكل سهولة، وسوف يتواصل معه أحد الموظفين والعمل على حلها.