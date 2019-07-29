وكيل وزارة التعليم يوضح أسباب الغاء الاعتماد لثلاث مؤسسات تعليمية في غزة

أكد الوكيل المساعد للتعليم العالي الدكتور أيمن اليازوري، أن قرار إلغاء الاعتماد العام لأكاديمية الإدارة والسياسة للدراسات العليا وبولتكنك فلسطين وبولتكنك المستقبل في غزة قد جاء بعد عملية تقييم علمي لهذه المؤسسات.

وأوضح اليازوري في تصريح صحفي لموقع "الوزارة"، أن المهل المعطاة لهذه المؤسسات من أجل تصويب أوضاعها وفق القانون انتهت وتبين من خلال المتابعة أنها لم تلتزم بالتعليمات ولم تلب شروط الحد الأدنى المنصوص عليها في أنظمة الاعتماد والجودة.

وأشار إلى أن تقييم مؤسسات التعليم العالي تتم بشكل منهجي دقيق وفق الأصول العلمية ومن خلال عدة أمور منها قياس فاعلية البرامج الأكاديمية، حيث وضعنا 3 تصنيفات للبرامج الأكاديمية وهي:-

التصنيف الأول: برامج فاعلة وهي البرامج الذي يوجد عليها عدد مقنع من الطلبة والأكاديميين وهذه تبقى.

والتصنيف الثاني: برامج غير فاعلة قانونياً وتم إغلاقها لأنه لم يسجل فيها أي طالب منذ افتتاحها وبالتالي لا يوجد حاجة حقيقية لوجودها.

والتصنيف الثالث: برامج غير فاعلة واقعياً وهي التي التحق بها عدد محدود من الطلبة لم يتجاوز 15 طالباً خلال 4 سنوات وهذه البرامج تم تجميدها لمدة سنة حتى تصوب أوضاعها وتطور بيئتها.

وفيما يتعلق بمفتاح القبول في الجامعات الفلسطينية لطلبة الثانوية العامة قال: "لا جديد في مفاتيح القبول حيث هناك توافق لتوحيد تعليمات القبول بين الوزارة في غزة ورام الله".

وأكد أن هناك قراراً بأن مفتاح القبول لكلية الطب البشري وطب الأسنان هو 80% كحد أدنى وذلك للدارسين في داخل فلسطين وخارجها، محذراً من مخالف هذه التعليمات.