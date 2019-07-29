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نتنياهو لمهاجرين من أوكرانيا: أنا تحت خدمتكم

  • فلسطين اليوم - ترجمة خاصة
  • 15:39 - 29 يوليو 2019
مهاجرون يهود مهاجرون يهود
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استقبل رئيس وزراء الاحتلال الاسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الاثنين، نحو 121 مهاجراً يهودياً من اوكرانيا لجأوا إلى "إسرائيل" –الأراضي الفلسطينية المحتلة-.

وقال نتنياهو خلال استقبالهم: "أنا سعيدٌ برؤيتكم اليوم وسعيد لوصولكم إلى "إسرائيل" أولادكم سيحظون بمستقبل جميل إن واجهتكم مشاكل هنا أنا تحت خدمتكم".

يُشار إلى أن الوكالة اليهودية اعلنت في وقت سابق أنها جلبت 29,600 مهاجر يهودي من أنحاء العالم إلى الأراضي المحتلة خلال عام 2018

وبحسب معطيات رسمية نشرتها الوكالة اليهودية حول جلب اليهود إلى "إسرائيل" خلال العام الحالي فقد طرأ ارتفاع وصلت نسبته 5% مقارنة بعام 2017.

وتصدرت روسيا الدول التي جلبت منها "إسرائيل" المهاجرين الجدد حيث تجاوز عددهم 10,500 مهاجر بزيادة بلغت نسببتها 45% عن عام 2017.

فيما طرأ انخفاض على عدد المهاجرين من أوكرانيا بنسبة 9% ليصل عددهم 6500 مهاجر ووصل عدد المهاجرين من الولايات المتحدة الأمريكية وكندا 3550 مهاجرًا.

 

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