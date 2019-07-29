ميسي يتورط في شجار خلال حفل غنائي في اسبانيا

اعتدى مجهول على نجم برشلوني الاسباني ومنتخب الأرجنتين، ليونيل ميسي، خلال تواجده في حفل غنائي في اسبانيا.

وخلال تواجده في الحفل على جزيرة إيبيزا الاسبانية برفقة زوجته أنتونيلا، اندلع شجار بين ميسي وأحد الأشخاص خلال الحفل، حيث حاول الرجل مهاجمة نجم برشلونة، قبل أن يتدخل الأمن ويحيط بميسي ويساعده على الخروج من الحفل.

وضم الحفل بعض لاعبي برشلونة مثل سواريز وجوردي ألبا، بجانب سيسك فابريغاس لاعب موناكو الفرنسي.

ويغيب ميسي عن تدريبات برشلونة التي انطلقت في الأسابيع الأخيرة، نظرًا لحصوله على الإجازة عقب نهاية منافسات كوبا أميركا بالبرازيل، التي شارك فيها برفقة منتخب بلاده الأرجنتيني.