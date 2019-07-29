طريقة حجز موعد كشف معاش كرامه 2019

بدأت وزارة التضامن الاجتماعى وبالتعاون مع بعض الوزارات والجهات الآخرى فى تطبيق برنامجين للدعم النقدى من أجل مساندة الفئات الأكثر فقرا حيث تقطن بعض الآسر التى تعانى من الفقر القوي.

وضعت الوزارة شروط للتقديم لبرنامج تكافل وكرامه 2019 وصرف معاش التكافل والكرامة 2019 في جميع المحافظات وهي كالتالي:

1- أن لا يكون الزوج/الزوجه او المسن/ العاجز يعمل بالحكومة او القطاع العام او بالقطاع الخاص بأجر تأمينى أكثر من 400 جنيه او ان يتقاضى معاش تأمينى او مساعدة ضمانية

2- أن تكون الأسرة المتقدمة لبرنامج “تكافل” لديها أبناء من حديثي الولادة حتي سن الثمانية عشر عاما، علي أن يكون الأبناء من سن السادسة لسن الثمانية عشر بمراحل التعليم المختلفة

3- تقديم كافة المستندات الداعمة واللازمة للتقدم مثل صور بطاقات رقم قومي سارية وصور شهادات ميلاد وصور وثائق الزواج أو الطلاق أو الوفاة او الهجر وصور إيصالات استهلاك كهرباء وشهادة قومسيون طبي رسمية تبين درجة إعاقة تبدأ من درجة 50 أوغيرها من الوثائق المطلوبة

4- أن يكون الأفراد المتقدمين لبرنامج “كرامة” من المسنين بعمر يبدأ من 65 عام أو من أصحاب عجز أومرض مزمن يحول بينه وبين العمل أو ينقص من قدرته على العمل ويثبت المرض أو الإعاقة بالفحص الطبي، أو من الأيتام الذي لاينالون الرعاية من الأب أوالأم بل من الأقارب من الدرجة الثانية أوأبعد من ذلك

5- ألا يكون الزوج والزوجة من العاملين فى أى جهة حكومية أو قطاع عام أو قطاع خاص، وأن لا يكون المتقدم مؤمن عليه وأن يكون لدى الأسرة على الأقل طفل واحد فى الفئة العمرية من يوم إلى 18 سنة

6- أن تلتزم الأسر بمتابعة برامج الصحة الأولية للأطفال، وكذلك أن يكون الأطفال مسجلين بالمدارس بنسبة حضور لا تقل عن 80% من عدد أيام الدراسة وينتقلون من عام لآخر بنجاح.

كما ويوفر برنامج كرامة دعمًا لكبار السن والمعاقين بشرط أن يكونوا أكثر من 65 سنة، ممن ليس لديهم معاش تأمينى أو لديهم معاش أقل من المعاش الاجتماعى.

واوضحت الوزارة انه يشترط فى المعاق أن يقدم شهادة من القومسيون الطبى بدرجة الإعاقة يؤكد عدم قدرته على العمل نتيجة إصابته بمرض مزمن أو عجز يعوقه عن العمل.