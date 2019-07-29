نتيجة اعتراضات الثالث متوسط 2019

قامت الوزارة بفتح الباب أمام جميع الطلاب والطالبات المتظلمين من النتائج بتقديم الاعتراضات كما وحددت الوزارة وقت محدد لبداية وانتهاء تقديم الاعتراضات، موضحة انها قد حددت مادتين فقط يمكن للطالب ان يتقدم بالاعتراض على النتائج الخاصة بهما.

اعلنت وزارة التربية العراقية عن نتائج الثالث التوسط 2019 وذلك منذ ما يقارب اسبوعين، كما ووافقت هيئة الرأي على شمول الدراسة المتوسطة والإبتدائية للامتحانات الوزارية ممن رسب بثلاثة دروس شمولهم بالدور الثاني.

كما واشارت الوزارة الى أن نسبة النجاح هذا العام تعتبر أفضل بكثير من نسبة النجاح العام الماضي لأن نسبة النجاح ينظر إليها بعد إعلان نتائج امتحانات الدور الثاني التي ستنطلق 15 أيلول القادم، كما وصلت نسبة النجاح في جميع المحافظات الى ما يقارب 40%.

وقال مدير العلاقات والاعلام فراس محمد حسن ان "وزارة التربية حددت يوم الاحد الموافق الـ 15 من ايلول المقبل موعدا لاجراء امتحانات الدور الثاني للصفوف غير المنتهية للعام الدراسي 2018-2019 .

كما ويمكن لجميع الطلاب الاستعلام عن النتائج من خلال موقع ناجح الإلكتروني، وقد تم إعلان نتائج الاعتراضات في جميع المحافظات في وقت واحد، ويستطيع الطلاب الدخول على الرابط بالرقم الامتحاني الخاص بهم .

الروابط الرسمية لنتائج اعتراضات الثالث المتوسط 2019 الدور الاول :-

موقع نتائجنا نتائج اعتراضات الثالث المتوسط 2019 من خلال ( الرابط التالي ) .

موقع نتائج اعتراضات الثالث المتوسط 2019 العراق من خلال ( الرابط التالي ) .

موقع ناجح نتائج اعتراضات الثالث المتوسط 2019 العراق من خلال ( الرابط التالي ) .