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نيزك بحجم كرة القدم يسقط في الهند

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 15:21 - 29 يوليو 2019
نيزك نيزك
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كشفت السلطات في الهند، أن نيزك بحجم كرة قدم، يزن 33 رطلا، سقط في حقل للأرز، حيث كان يسير بسرعة 25 ألف ميل في الساعة.

وذكرت جريدة "ديلى ميل" البريطانية، أن السلطات الهندية تشتبه في سقوط نيزك بحجم كرة القدم في حقل أرز بشرق الهند مما أثار دهشة المزارعين.

وقالت الصحيفة: "إن المواطنين فروا فور سقوط النيزك الذي يزن 33 رطلاً بحجم كرة قدم في قريتهم الريفية بعد ظهر الأربعاء، حيث تصاعدت سحابة من الدخان".

"كان المزارعون يعملون في حقل الأرز عندما سقطت هذه الصخرة الثقيلة من السماء وتسببت في ضوضاء عالية" وفقاً للصحيفة.

وأشارت إلى أن النيزك له خصائص مغناطيسية قوية للغاية، بعضها يلمع ويزن حوالي 15 كيلوغراما.

وأحدث سقوط النيزك حفرة عميقة جداً يبلغ عمقها أربعة أقدام.

يُشار إلى أن السلطات في الهند قالت عام 2016 أن نيزك قتل سائق على حافلة وأصاب ثلاثة آخرين.

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