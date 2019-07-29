"بالرقم القومى" نتيجة قبول رياض الأطفال بالمدارس التجريبية فى القاهرة 2019

اكدت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة على ظهور نتيجة التنسيق الأول للمرحلة الأولى لرياض الأطفال للمدارس الرسمية للغات والمتميزة للعام الدراسى 2019/ 2020.

كما واوضحت المديرية أنه سيتم فتح الباب لدفع المصاريف بدءا من الثلاثاء المقبل الموافق 30 يوليو 2019، موضحة أنه عند وجود أي مشكلة يواجهها ولى الأمر فعليه أن يتوجه للإدارة التعليمية التابعة للمدرسة.

واشارت مديرية تعليم الجيزة الى ان نتيجة التنسيق الأول للمرحلة الأولى متاحة لرياض الأطفال وذلك عبر موقعها الإلكتروني.

ومن الجدير ذكره ان أولياء أمور في محافظة الجيزة تترقب نتائج تنسيق رياض الأطفال لأطفالهم، وذلك لمعرفة ما إذا تم قبول أبنائهم وبناتهم في رياض الأطفال بمدارس الكي جي لغات وتجريبي، وتحديد مستقبلهم الدراسي بعد ظهور النتيجة من هنا.

كما ويمكن لأولياء الامور معرفة نتيجة تنسيق رياض الاطفال من خلال مواقع مديرية التربية والتعليم المختلفة وذلك في محافظات القاهرة، الإسكندرية، الجيزة، الشرقية، القليوبية، الدقهلية، الفيوم، البحيرة، كفر الشيخ، الغربية وطنطا، دمياط، المنوفية، المنيا، بني سويف، سوهاج، اسيوط، قنا، أسوان، الاقصر، الوادي الجديد، مرسى مطروح، بورسعيد، الإسماعيلية، البحر الأحمر، السويس، شمال سيناء والعريش، جنوب سيناء.