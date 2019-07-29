نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للجامعات 2019

اعلنت وزارة التربية والتعليم في مصر عن تنسيق المرحلة الاولى للثانوية العامة 2019، للقبول بالجامعات وذلك يوم الاحد الماضي21 يوليو، واستمر ليوم الخميس حتى الساعة السابعة 25 يوليو.

كما اشارت الوزارة الى انا ستعلن عن تنسيق المرحلة الثانية 2019 وذلك بداية من يوم الأربعاء المقبل 31 يوليو وحتى يوم الأحد المقبل 4 اغسطس 2019، وأكد مصدر مسئول في وزارة التربية والتعليم الفني أن التنسيق سيكون على ثلاث مراحل وأن المرحلة الأولى سيتم الإعلان عنها بعد ظهور النتيجة في خلال 3 أيام.

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي نتيجة تنسيق المرحلة الاولى وهي كالتالي:

الحد الأدنى لكليات الطب البشرى، وهو 98.4 %، والحد الأدنى لكليات الصيدلة هو 97.8% والحد الأدنى لكليات طب الفم والأسنان 98.29 %، والحد الأدنى لكليات العلاج الطبيعى وهو 97.98%.

يذكر أن الحد الأدنى للمرحلة الأولى الشعبة العلمية 398 درجة فأكثر، أى بنسبة 97.07% فأكثر، بإجمالى 30152 طالب وطالبة، والشعبة الهندسية 389.5 درجة فأكثر، أى بنسبة 95% فأكثر، بإجمالى 14690 طالب وطالبة، الشعبة الأدبية 328 درجة فأكثر، أى بنسبة 80% فأكثر 98471 طالب وطالبة، ويأتى إجمالى أعداد الطلاب بهذه المرحلة 143313 طالب وطالبة.