الاحتلال يواصل وضع السواتر الترابية على طول الحدود مع قطاع غزة

أكد جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الاثنين، أن وحدة الهندسة التابعة للقيادة الجنوبية تواصل وضع "الاكوام الرملية" على طول الحدود مع قطاع غزة.

وذكرت المواقع العبرية أن الجيش يقوم بوضع الاكوام الرملية لمنع المقاومة من الحصول على معلومات استخباراتية عن القوات التي تتحرك في المنطقة.

وعلق صحفي اسرائيلي على موقع تويتر بالقول: "هذا هو الرد على اطلاق المقاومة لصواريخ الكورنيت وغيرها".

وكانت فصائل المقاومة تمكنت خلال التصعيد الأخير من استهداف آليتين عسكريتين إسرائيليتين بصواريخ الكورنيت على حدود قطاع غزة ما أدى لوقوع عدد من القتلى والجرحى في صفوف جنود الاحتلال.