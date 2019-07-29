طريقة فحص التصاريح الجديدة "الشؤون المدنية"

اوضحت ادارة مكتب الهيئة العامة للشؤون المدنية في محافظات غزة الى عدد تصاريح السفر عبر معبر بيت حانون "ايرز" الممنوحة لتجار من قطاع غزة تصل الى خمسة آلاف تصريح مع نهاية العام الحالي ، موضحة أن التصاريح التي تصدر لقطاع غزة هي للتجار فقط وللتجارة والعمل داخل الداخل المحتل والضفة المحتلة وليس للعمال.

وأوضح رئيس لجنة الشؤون المدنية في قطاع غزة صالح الزق أن اجمالي عدد التصاريح الممنوحة للتجار حتى الآن بلغ نحو أربعة آلاف تصريح من بينها 380 تصريح سفر منح للمصنفين بكبار التجار " BMC " ونحو الف تصريح من التصاريح الصادرة قديماً.

واشار الزق الى إن هناك فتح جزئي من قبل الاحتلال امام التجار في قطاع غزة في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة ، حيث ان عدد التصاريح التي كانت تصدر للتجار قبل عام 2017 تصل من 750- 850، مبينا أن الأعداد زادت بداية 2018 وخاصة بعد الاتفاق على زيادة عدد التصاريح لتصل ل5000 تصريح ، حيث بلغت اعداد التصاريح التي صدرت منذ بداية 2019 ل4500 ، إضافة الي وجود 2000 طلب جديد قيد الدراسة .

واكد الزق أنه تم الاتفاق مع الاحتلال على استصدار 5000 تصريح ، ولكن لم يتمكنو من الوصول للحد الأعلى حتى اللحظة ، مشيرا إلى أن الاحتلال يمنح التصاريح للتجار ممن يمتلكون سجلات تجارية وفواتير رسمية مدفوعة ولـ6 أشهر بدلاً من 3 أشهر لإعطاء فرصة للتاجر لتحسين دخله المعيشي.

كما وقال الزق، أنه تم الاتفاق مع "الإسرائيليين" على تخفيض سن التجار من 30 الي 25 عام بشرط أن يكون معيل لأسرة (متزوج) ، وتخفيض الفحص الأمني للتجار من 55 الي 45 عام بحيث لا يحتاج للفحص إلا للضرورة.

اما بشأن المطلوب لتقديم تصاريح جديدة للتجار ، فقد قال:"إن المطلوب هو سجل تجاري ودعوة من الشركة بشأن البضاعة ويتم فحص الأوراق وارسالها للجانب الإسرائيلي ورفع المعاملات للارتباط "الإسرائيلي"، ولابد أن يحصل على موافقة "إسرائيل" للحصول على تصريح ل6 شهور على ان يجدد تلقائياً ما بعد ذلك ، مشيراً الى ان المدة قد تستغرق من 2-3 شهور ".

يطالب العمال في قطاع غزة المقاومة الفلسطينية بضرورة الاشتراط على الجانب الإسرائيلي بعمل عمال غزة في "إسرائيل" ضمن شروط التهدئة وخاصة في ظل الحديث عن حلول اقتصادية وتسهيلات التجارية رابط من هنا .