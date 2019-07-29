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قطر توقع اتفاقية لاستكشاف النفط قبالة سواحل غيانا

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 14:06 - 29 يوليو 2019
قطر للبترول قطر للبترول
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وقعت شركة قطر للبترول اليوم الاثنين اتفاقية مع شركة "توتال" الفرنسية تستحوذ بموجبها على حصة من امتياز أعمال الاستكشاف والمشاركة بالإنتاج في منطقتين بحريتين قبالة سواحل غيانا على الساحل الشمالي لأمريكا الجنوبية.

وذكرت الشركة القطرية، في بيان على موقعها الإلكتروني، أنه بموجب الاتفاقية، التي ستخضع للموافقات التنظيمية اللازمة من الجهات المعنية في غيانا، ستحصل قطر للبترول على 40% من حصة شركة توتال البالغة 25% من حقوق التنقيب والاستكشاف في منطقة أوريندويك في حوض غيانا البحري.

وزير الدولة القطري لشؤون الطاقة العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للبترول سعد بن شريده الكعبي قال: "نحن سعيدون بهذا التوسع الجديد في تواجدنا الدولي في مجال الاستكشاف والتنقيب، وبالتعاون مع شريكتنا توتال في استكشاف هذه المناطق الواعدة في جمهورية غيانا".

وأشار إلى ان الخطة المقترحة هي حفر ثلاث آبار استكشافية هذا العام، اثنتان منها في منطقة أوريندويك، وبئر ثالثة في منطقة كانوكو.

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