عماد فراجين يعتذر من نادي الفيصلي عن إحدى حلقات "وطن ع وتر"

انتشرت عدد من الصور على مواقع التواصل الاجتماعي للفنان الفلسطيني، عماد فراجين، ورئاسة نادي الفيصلي الأردني، مما طرح العديد من التساؤلات حول أسباب الزيارة، خاصة بعد الشكوى القضائية التي قدمها النادي بحق عماد فراجين، بسبب إحدى حلقات مسلسله الكوميدي "وطن على وتر".

وبحسب صفحة نادي الفيصلي على "انستغرام" فقد وافق نادي الفيصلي على المصالحة مع عماد فراجين، والمخرج محمود الدوايمة، بعد حلقة تلفزيونية، اعتبرها النادي "مُسيئة" له.

وحسب الصفحة الرسمية للنادي، عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، فقد وافق رئيس الفيصلي، بكر سلطان العدوان، على المصالحة مع الممثل عماد فراجين ومخرج عمل "وطن ع وتر" بعد تدخل من شيوخ ووجهاء الأردن.

وقدم ممثلو عماد فراجين والدوايمة التوضيح والاعتذار للنادي عما بدر في حلقة "وطن ع وتر" التلفزيونية، التي بُثت في شهر رمضان المبارك على قناة "الأردن اليوم".

وأكد العدوان متحدثاً باسم أعضاء الإدارة والهيئة العامة وجماهير النادي الفيصلي أن النادي منذ تأسيسه عام 1932 أُسس على مبادئ وثوابت راسخة أهمها اللحمة الوطنية، وجمع كافة الأطياف من شتى المنابت والأصول، لافتاً إلى وحدة الحال مع فلسطين، وأن "الصلح والتآخي من شيم العشائر الأردنية".

وكان الفنان عماد فراجين قد تعرض لموجة انتقادات واسعة، بعد بث الحلقة الثامنة من البرنامج الكوميدي الساخر "وطن ع وتر"، والذي عرض في رمضان العام الماضي.

وتناول عماد فراجين خلال حلقة "وطن ع وتر" في رمضان واقع كرة القدم في الأردن، خصوصاً ظاهرة التعصب الرياضي بين ناديي الوحدات والفيصلي قطبي كرة القدم في الأردن.

وإزاء موجة الانتقاد تلك، اضطر عماد فراجين بطل عمل "وطن ع وتر" لتقديم اعتذار في مقطع فيديو، موضحاً أن "سوء فهم" وقع في الحلقة المذكورة.













