رابط واتساب ويب للاندرويد والايفون والكمبيوتر

انتشرت تسريبات من قبل خبراء في التكنولوجيا على الانترنت تفيد بان شركة واتساب تعمل على تطوير نسخة ويب جديدة من التطبيق وذلك تعمل دون الحاجة الى رقم هاتف.

كما وذكر حساب "WABetaInfo" على تويتر أن شركة واتساب المملوكة لشركة فيسبوك، تقوم بتطوير تطبيق جديد متعدد المنصات يعمل عبر متصفح الإنترنت حتى عند إيقاف الهاتف الذكي، سواء كان يعمل بنظام "آي أو أس" أو أندرويد، موضحا انه لا يوجد اي معلومات حتى الآن بشأن موعد إطلاق التطبيق المخصص للحواسيب الثابتة.

واوضحت الشركة ان التطبيق الجديد يتيح للمستخدمين البقاء على اتصال مع الأشخاص المدرجين في قائمة جهات الاتصال عندما يكونوا في حالة تنقّل، وفي نفس الوقت يحتاجون للتواصل مع آخرين، مشيرة الى انه في حال إطلاق هذا التطبيق، فإنه سيزيد عدد مستخدمي التطبيق الذي يضم أكثر من مليار ونصف المليار من المستخدمين النشطين في جميع أنحاء العالم.

ومن الجدير ذكره، إنه في عام 2015، أطلق واتساب إصدارا مخصصا للحاسوب، لكن تشغيله لا يزال يعتمد على الربط بين الهاتف والحاسوب من خلال كود رابط واتس اب ويب من هنا .