رابط تحديث بيانات المعلمين المسجلين على البرنامج التمهيدى 2019

أعلن المركز الوطني لقياس مواعيد التسجيل في اختبار كفايات المعلمين والمعلمات 1441 عن الشروط اللازمة وكم سعر المقابل المالي للتسجيل في قياس كفايات المعلمين والمعلمات العام المقبل، وذلك من خلال ما صدر من بيان رسمي عن المركز الوطني للقياس.

واشار المركز الى مواعيد التسجيل في اختبار كفايات المعلمين والمعلمات 1441 فهي تكون كالتالي :

موعد التسجيل في كفايات المعلمين ١٤٤١ / يبدأ يوم الإثنين بتاريخ 1441/01/17هـ الموافق 2019/09/16م وينتهي يوم الأحد بتاريخ 1441/02/21هـ الموافق 2019/10/20م.

موعد التسجيل في كفايات المعلمات ١٤٤١ / يبدأ يوم الثلاثاء بتاريخ 1441/01/25هـ الموافق 2019/09/24م وينتهي يوم الأحد بتاريخ 1441/02/21هـ الموافق 2019/10/20م.

اما موعد التسجيل المبكر:

للرجال يبدأ يوم الإثنين بتاريخ 1441/01/17هـ الموافق 2019/09/16م وينتهي يوم الأحد بتاريخ 1441/02/21هـ الموافق 2019/10/20م.

للنساء يبدأ يوم الثلاثاء بتاريخ 1441/01/25هـ الموافق 2019/09/24م وينتهي يوم الأحد بتاريخ 1441/02/21هـ الموافق 2019/10/20م.

وفترة الاختبار تكون:

للرجال والنساء تبدأ يوم الجمعة بتاريخ 1441/03/25هـ الموافق 2019/11/22م وينتهي يوم السبت بتاريخ 1441/04/03هـ الموافق 2019/11/30م.

كما ويمكن التسجيل في اختبار كفايات المعلمين والمعلمات ١٤٤١ ، من خلال الدخول عبر موقع المركز الوطني للقياس، وبعد الانتهاء من عمليات التسجيل ودخول الاختبارات للرجال والنساء وسيتم الإعلان عن النتائج .