فاتورة الكهرباء استعلم عن قيمة فاتورة شهر يوليو بجميع المحافظات عبر الموقع الرسمي

قامت الشركة المصرية لانتاج الكهرباء، بإطلاق خدمة الكترونية جديدة من خلال الانترنت وذلك للتخفيف والتخلص من الروتين وتوفير الوقت والجهد في اجراءات الدفع على عملاءها.

كما ويمكن للمواطنين التعرف والاستعلام عن قيمة الفاتورة عبر الموقع الرسمي لوزارة الكهرباء المصرية، ومن خلال الخطوات الكاملة من أجل معرفة قيمة فاتورة الكهرباء بجميع محافظات الجمهورية وهي كالتالي:

تسجيل على موقع الرسمى لوزارة الكهرباء المصرية من هنا

ثم الضغط على أيقونة الخدمات

ثم يعد ذلك الضغط على خانة الاستعلام عن الفواتير

يقوم المستعلم بإدخال المحافظة التابع لها بالخانة المخصصة

ثم ادخال رقم العداد المكون من 10 ارقام

كما يمكنكم معرفة فاتورة التليفون الارضي لشهر يوليو عبر موقع المصرية للإتصالات .

كما وتختلف طرق الاستعلام من محافظة لأخرى فالمواطنين التابعين لشركة كهرباء شمال القاهرة للإنتاج والتوزيع تكون بالدخول على موقع وزارة الكهرباء المصرية بشمال القاهرة ويقومون بتسجيل البيانات الخاصة المطلوبة، والضغط على كلمة بحث لعرض قيمة الفاتورة .

اما سكان الدلتا شركة شمال الدلتا لإنتاج الكهرباء والتوزيع تشمل 3 محافظات محافظة الدقهلية والثانية محافظة كفر الشيخ أما الثالثة محافظة دمياط يقوموا تسجيل بياناتهم من فاتورة كهرباء قديمة والضغط على كلمة بحث.

واشار وزير الكهرباء السيد محمد شاكر من خلال مؤتمر صحفيا الى كل ما يتعلق حول الزيادة الجديدة على المنازل والمصانع وذلك ردا على تساؤلات المواطنين على الزيادات الأخيرة والتي بدأت من أول يوليو الجاري وهي كالتالي:-