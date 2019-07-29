نتيجة جامعة جنوب الوادى 2019 الترم الثاني حسب المحافظة

اكدت جامعة جنوب الوادي، انها تستعد بشكل رسمي لاعلان نتيجة الفصل الدراسي الأول 2019، لطلاب وطالبات جامعة جنوب الوادي؛ وذلك بعد الإنتهاء من عمليات التصحيح المستمرة حتى اللحظة داخل كليات الجامعة المختلفة.

أكدت جامعة جنوب الوادي اليوم الثلاثاء 29 يناير2019 ،أن نتيجه الفصل الدراسي الأول 2019 لكليات جامعة جنوب الوادي، ستكون متاحة لكافة الطلاب والطالبات وكافة الكليات على مستوى الجامعة في مختلف فروعها المنتشرة في جمهورية مصر العربية، وذلك عقب الانتهاء من عمليات التصحيح، وذلك من خلال بيان اصدرته اليوم.

واشارت الجامعة في البيان الى أنه يمكن لكافة الطلاب التعرف على بيانات الدراجات لكافة الاختبارات في الفصل الدراسي الأول في جامعة جنوب الوادي، وذلك لكافة المواد الدراسية، ومن المرتقب الكشف عن باقي الكليات التابعة لها في الساعات القليلة المقبلة من أجل إتاحتها في القريب، موضحة أن النتائج أصبحت متاحة بشكل فعلى عبر موقعها الإلكتروني.

كما اكدت أن كافة الاختبارات التي وضعتها جامعة جنوب الوادي للطلاب، جاءت على مستوى الطالب المتوسط، كما يمكن لكافة طلاب جامعة جنوب الوادي الاستعلام عن النتائج من خلال الضغط على الرابط التالي وذلك من خلال رقم الطالب، كما وقالت إن الطلاب والطالبات اجتازوا اختبارات نصف العام الدراسي في كافة المواد والكليات، بدون أي شكاوى من العملية التعليمية.

انتهت امتحانات الفصل الدراسي الأول بكليات الجامعة بقنا، بالإضافة لفروع الجامعة بمدينتي الأقصر والغردقة، وذلك منذ 24 من شهر يناير الجاري.

ومن الجدير ذكره، فقد أدى الامتحانات 54109 طالبًا وطالبة، حيث جاءت الامتحانات في معظمها موضعية بنظام الـMCQ وقد بدأت وحدة نظم تقويم الطلاب والامتحانات في تصحيح معظم المواد التي أجريت، بحسب ما صرح به نائب رئيس جامعة جنوب الوادي، الدكتور محمد أبوالفضل بدران نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب.

كما صرح الدكتور عباس منصور رئيس جامعة جنوب الوادى، عن انتهاء الجامعة من تصحيح 90% من أوراق امتحانات الطلاب بكافة الكليات.

وخلال الأيام الماضية أقدمت جامعة جنوب الوادي على عمل ندوات للأساتذة بالجامعة والطلاب، لتعريفهم بالطريقة الصحيحة لحل الامتحانات، واوضحت الجامعة انها لاول مرة قامت بآلية التصحيح إلكترونيا لأوراق الامتحانات لمعظم الكليات، حيث ساعد ذلك في تسهيل أعمال التصحيح، وإظهار النتائج في وقت قصير، وهو الأمر الذي لقى قبولا لدى طلاب جامعة جنوب الوادي النتائج من هنا.