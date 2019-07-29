عشرة اسرى يواصلون اضرابهم عن الطعام

يواصل عشرة اسرى اضرابهم عن الطعام في سجون الاحتلال رفضا لاعتقالهم الاداري .

وقال المتحدث باسم هيئة شؤون الاسرى والمحررين حسن عبد ربه ان هناك حوارات تجري بين ثلاثة اسرى وادارة سجون الاحتلال للوصول الى اتفاق ينهي اضرابهم مقابل انهاء اعتقالهم الاداري.

واوضح عبد ربه بان اقدم الاسرى المضربين هم محمد ابو عكر ومصطفى حسنات من مخيم الدهيشة وحذيفة حلبية من بلدة ابو ديس .

من جهة ثانية اشار عبد ربه الى ان حوارات تجري ما بين ادارة سجون الاحتلال والاسرى لتطبيق الاتفاق بازالة اجهزة التشويش وتركيب الهواتف العمومية باقسام الاسرى .