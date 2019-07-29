الإمارات تدعم الاونروا بـ 50 مليون دولار

دعمت الامارات العربية المتحدة، اليوم الاثنين، وكالة الغوث الدولية "الاونروا" بمبلغ 50 مليون دولار

وأكدت الإمارات في بيان صحفي لها، إنها ملتزمة بدعم الخدمات الحيوية والمنقذة للأرواح التي تقدمها الوكالة لأكثر من خمسة ملايين لاجئ من فلسطين في سوريا ولبنان والأردن وغزة والضفة الغربية.

وتعقيبًا على الدعم الإماراتي، قالت الأونروا: "إن الإمارات العربية المتحدة تعد شريكًا قيمًا وموثوقًا للوكالة، وهي واحدة من جهات مانحة قليلة ومختارة أدى دعمها على مر العقود إلى المساهمة في مقدرة الوكالة القيام بمهام ولايتها".

ووفق البيان، سيذهب الدعم المالي في مساعدة الأونروا على المحافظة على برامجها لعام 2019 كما هو مخطط له، وتحديدًا في مجالات الرعاية الصحية الأولية والتعليم والخدمات الاجتماعية، وجميعها حيوية من أجل حياة وكرامة لاجئي فلسطين.