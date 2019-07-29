في غزة..سرقة محل أجهزة كهربائية والجاني أحد العمال

تمكنت المباحث العامة في محافظة غزة - قسم مباحث التفاح والدرج - من إنجاز شكوى المواطن "س.خ" حول قيام مجهولين بسرقة كمية من الادوات الكهربائية من مخازن تابعة لشركته وقدر المشتكي قيمة المسروقات بحوالي 20الف دولار.

وأفاد رئيس قسم مباحث التفاح والدرج النقيب يوسف ماضي أنه فور تلقي البلاغ تم التوجه إلى المكان ومعاينته وجمع المعلومات والاستدلالات حول الواقعة..

وبين ماضي أنه تم الاشتباه بكلا من المدعو "ي.د" والمدعو "خ.د" وأحدهما عامل في مخازن المشتكي وخلال التحقيق معهما اعترفا بقيام أحدهم بسرقة المخازن على مراحل واخفاء المسروقات عند الآخر.

وقال ماضي " تبين قيام المتهمين ببيع المسروقات لآخرين و تم العمل على ضبط جزء كبير من المسروقات تقدر بحوالي 5000دولار وتم إحالة المتهمين والمضبوطات لمفتش تحقيق شرطة التفاح والدرج لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة".