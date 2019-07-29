كشف نتائج الاعتراضات للثالث متوسط 2019 موقع النجاح

اعلنت وزارة التربية العراقية عن نتائج الثالث التوسط 2019 وذلك منذ ما يقارب اسبوعين، كمت وترتب على ذلك قامت الوزارة بفتح الباب أمام جميع الطلاب والطالبات المتظلمين من النتائج بتقديم الاعتراضات كما وحددت الوزارة وقت محدد لبداية وانتهاء تقديم الاعتراضات، موضحة انها قد حددت مادتين فقط يمكن للطالب ان يتقدم بالاعتراض على النتائج الخاصة بهما.

اوضحت الوزارة أن نسبة النجاح هذا العام تعتبر أفضل بكثير من نسبة النجاح العام الماضي لأن نسبة النجاح ينظر إليها بعد إعلان نتائج امتحانات الدور الثاني التي ستنطلق 15 أيلول القادم، كما وصلت نسبة النجاح في جميع المحافظات الى ما يقارب 40%.

كما وأعلن وزير التربية العراقية الدكتور قصي السهيل عن نتائج الاعتراضات على الثالث المتوسط 2019 الدور الأول، ويمكن الآن لجميع الطلاب الاستعلام عن النتائج من خلال موقع ناجح الإلكتروني، وقد تم إعلان نتائج الاعتراضات في جميع المحافظات في وقت واحد، ويستطيع الطلاب الدخول على الرابط بالرقم الامتحاني الخاص بهم النتائج من هنا .