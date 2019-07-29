موعد المرحلة الثانية لتنسيق الثانوية العامة 2019 لجميع المحافظات

اوضحت وزارة التربية والتعليم في مصر انه سيتم فتح باب التسجيل في تنسيق المرحلة الثانية للثانوي العام علمي وادبي، وذلك عقب اعلان نتائج تنسيق المرحلة الاولى والتي من المقرر أن يتم اعلانها يوم الأحد القادم.

واشارت الوزارة إلى أنه من المتوقع أن يخلو تنسيق المرحلة الثانية الثانوية العامة 2019 من العديد من الكليات القمة، وذلك لارتفاع درجات الطلاب، بالمقارنة بالعام الماضي مما يشير إلى ارتفاع معدلات الحد الأدني للقبول بالكليات.

نتيجة تنسيق الكليات 2019 علمي:

نتوقع الحد الأدنى لكليات الطب عند 403 بنسبة 98.3%.

ونتوقع الحد الأدنى للقبول في كلية طب الأسنان هى 401.5 بنسبة 97.9%.

ومن المتوقع أن يكون الحد الأدنى للتقدم إلى كلية الصيدلة هى 399 بنسبة 97.3%.

أما كلية العلاج الطبيعى فمن المتوقع أن الحد الأدنى لها عند درجة 397 بنسبة 96.8% .

اما تنسيق الكليات 2019 أدبي كالتالي: