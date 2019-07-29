انطلاق احتفالات تخريج الفوج العشرين في الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية

ليست كسابقتها من احتفالات التخرج التي نظمتها الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية منذ تأسيسها، حيث تشهد احتفالات التخرج لهذا العام تخريج الفوج العشرين من طلبتها والذي يضم كوكبة مميزة من أبناء الكلية الجامعية في درجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والدبلوم المهني، في احتفالية رائعة تجسد أصالة العطاء الذي قدمته الكلية على مدار سنوات عمرها لخدمة المجتمع الفلسطيني بكافة فئاته وشرائحه دون كلل أو ملل.

عشرون عاما من العطاء

واحتفاءًا بهذه المناسبة غير التقليدية تزينت الكلية الجامعية بأبهى الحلل لتدخل البهجة والسعادة في قلوب طلبتها من خريجي اختصاصات قسم التمريض وعلوم الصحة في درجتي البكالوريوس والدبلوم المتوسط وكذلك بكالوريوس الهندسة والتخطيط، وذلك في أولى أيام تخريج فوج الريادة والإبداع والذي انطلق بحضور ومشاركة كل من الدكتور محمد العكلوك نائب رئيس مجلس الأمناء، الأستاذ الدكتور رفعت رستم رئيس الكلية الجامعية، وأعضاء من مجلس الأمناء ونواب الرئيس ومساعديهم وأعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية ونخبة من المسئولين في المؤسسات والهيئات الرسمية والأهلية والأكاديمية، ولفيف من الوجهاء والأعيان والخريجين وذويهم.

ومع انطلاق وقائع الاحتفال رحب الدكتور محمد العكلوك بالحضور، وقال: "انه لمن دواعي سروري ان اقف بين ايديكم في هذا الحفل المهيب لنخرج دفعة جديدة من أبناء الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية ضمن الفوج العشرين، هذه الكلية الرائدة التي خرجت الأجيال المتميزة لخدمة المجتمع الفلسطيني عبر برامجها واختصاصاتها الفريدة في درجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والدبلوم المهني، لتكون شامة على جبين المؤسسات الأكاديمية العاملة في الأراضي الفلسطينية في مجال العلوم التقنية والمهنية".

وأضاف العكلوك: تمر القضية الفلسطينية في مرحلة صعبة أثرت على كافة مناحي الحياة وفي مقدمتها الحياة التعليمية، وبالرغم من ذلك فقد واصل مجلس الأمناء مسئولياته تجاه الكلية الجامعية وحافظ على استمرار بقاءها صرحا أكاديميا شامخا يليق بتضحيات الشعب الفلسطيني، وما زلنا نعمل على تلمس حاجات وتطلعات سوق العمل من البرامج والاختصاصات، شاكرا ثقة الأهالي في اختيار الكلية الجامعية لبناء مستقبل أبناءهم المشرق، وداعيا الخريجين إلى أن يكونوا خير سفراء لكليتهم في المجتمع وأن يعملوا بكل ما أوتوا من قوة على بناءه وتنميته وإلحاقه بركب المجتمعات المتحضرة.

فوج الريادة والإبداع

وفي كلمته قال الأستاذ الدكتور رفعتم رستم: "نرحب بكم اليوم في الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية لتشاركونا فرحتنا للعام العشرين على التوالي بتخريج أفواج الكلية لهذا العام في الاختصاصات الأكاديمية والتطبيقية المختلفة، ضمن هذا الفوج الذي يحمل عنوان "الريادة والإبداع" والذي جاء ليجسد معانٍ عظيمة وإنجازات نعتز بها في الكلية، فها هم خريجونا يثبتوا أنهم - رغم الحصار الخانق والظروف الاقتصادية الصعبة جداً، قادرون على تخطي الصعاب وتجاوز المحن لِيُكرَّموا في هذا الاحتفال البهيج وعلى هذه المنصة بحضور ضيوفنا الكرام والأهل والأحبة".

وأضاف رستم: "للارتقاء بالكلية وحتى تبقى رائدة الإبداع والتميز؛ فقد عملنا على تحديث برامجنا بما يتوافق مع متطلبات الجودة والنوعية العالمية وتقديم برامج واختصاصات جديدة تطرح لأول مرة على مستوى الوطن في مجالات البكالوريوس مثل هندسة التشييد وإدارة المشاريع، وهندسة أمن المعلومات السيبراني، وطرحنا في مجال الدبلوم المتوسط برامج الطاقة الشمسية وهندسة التبريد والتكييف وتصميم وبرمجة الألعاب الالكترونية وهندسة تحلية ومعالجة المياه، والتي نهدف من خلالها إلى خدمة طلبتنا الأحباب وتوفير فرص التشغيل المتميزة لهم بعد التخرج".

برامج ومرافق جديدة

وأفاد رستم: "عملنا كذلك على تطوير مرافق الكلية وبنيتها التحتية بما يخدم العملية الأكاديمية والتقنية من خلال افتتاح مختبرات متطورة جديدة في العديد من المجالات والاختصاصات لتواكب المتغيرات التكنولوجية السريعة وتتوافق مع حاجات سوق العمل، وتلبي المهارات المطلوبة من الخريجين، حيث افتتحنا مؤخرا مختبر المحاكاة للتمريض الأول من نوعه في قطاع غزة، والذي يشكل إضافة نوعية لمختبرات الكلية التخصصية، حيث سيمكن طلبتنا من التدريب على أحدث الأجهزة الطبية في بيئة تكنولوجية تحاكي المستشفيات الحقيقية والمرافق الصحية المتقدمة".

وذكر رستم:" أما بالنسبة لطلبة الثانوية العامة الجدد، فإنه يسعدنا أن نزف لهم بشرى تقديم الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية منحة إضافية بقيمة 100$ لعدد 300 طالب جديد، بالإضافة إلى برنامج تقسيط ميسر يتم باختيار الطالب نفسه، علاوةً على تخفيض سعر الساعة في العديد من البرامج وذلك تقديراً للظروف الاقتصادية الصعبة، كما اتخذت الكلية كل ما يلزم من إجراءات وترتيبات في مقرها الرئيس وفرعها بخان يونس لاستقبالكم بالشكل الحضاري الذي يليق بكم، ونتطلع لأن نراكم تزينون هذه المنصة بعد أعوام قليلة".

وفي كلمتها نيابة عن الخريجين قالت رانية القططي خريجة بكالوريوس التخدير والإنعاش: "تفوقت في ثانويتي العامة فكانت الكلية الجامعية حصاد الثّمر وخير ما منحني الله في بداية الطريق أن أكون ضمن منحة تفوّق الثانوية العامة التي تُقدّمها الكلية ضمن مجموعة كبيرة من المنح الأخرى، فاخترتُ أن أدرس في تخصص بكالوريوس التخدير والإنعاش الذي تفردت وتميزت به كليتنا الجامعية عن جامعات فلسطين قاطبة، وستظلّ كليّتنا بكلّ تخصصاتها المتميّزة نبراساً على الخارطةِ لا يحيد عنه السّائل ولا يُخطئه طالب العلمِ لأنّ نور كليّتنا ساطعٌ في الدّرب بتخصصاتها المتميّزة وطاقمها الفريد".

الوفاء لأصحاب الفضل

ووفاءًا منها لأصحاب الأيادي البيضاء، كرمت الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية مجموعة من المؤسسات المانحة والصديقة تقديرا لدورهم النبيل في خدمة الكلية وتعزيز صمودها ودعم مشاريعها التنموية ومساندة طلبتها وخريجيها، ومن ضمنهم مؤسسة غزي دستك، المؤسسة الدولية للتربية والتعلوم والثقافة، المؤسسة العالمية لمساعدة الطلبة العرب، مؤسسة التعاون، الهلال الخيري الدنماركي، الإغاثة الإسلامية بريطانيا ومؤسسة روح الأقصى.

ومع تواصل فقرات احتفالات اليوم الأول من فوج الريادة والإبداع، كرمت الكلية الجامعية الخريجين الفائزين بجائزة مشروع تخرجي في 3 دقائق، والفائزين بجائزة الأبحاث التطبيقية، ثم تلا الدكتور ماهر عجور نائب رئيس الكلية للشؤون الأكاديمية بروتوكول استكمال تخريج طلبة قسم التمريض وعلوم الصحة وقسم الهندسة وقسم التخطيط لتكريمهم وتوزيع شهادات التخرج عليهم.

وفيما يلي أسماء خريجي اليوم الأول من احتفالات تخريج الفوج العشرين من طلبة الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية:

قسم التمريض وعلوم الصحة:

اختصاص التخدير والإنعاش:

رانية جابر حامد القططي، عبد الفتاح منذر عبد الفتاح حلاوه، احمد زياد خليل الخالدى، هنادي ابراهيم عبد ابو دراز، سجى أيمن جمال فياض، هبة أنور محمود عليان، ليلى عماد رضوان السويركي، سعيد حاتم سعيد الاغا، صبا امان الله خليل أبو لحية، عادل فارس خضر عبدو، سميره صلاح عبدالله الغوله، أحمد جواد مسعود طوطح، سمر رياض يوسف النمله، ساره رأفت سليم ابوسعدة، تيما عوني عبد الفتاح عطاالله، نور الهدى مصطفى كامل الفرا، باسل منير خميس خضرة، نور أحمد صالح بدر، اسامه رزق عطايا الشاعر، أحلام جميل العلاوي الشيخ، ريهام موسى عواد دغمش، اسلام حيدر محمود البوجي، عدي جميل عودة ابو دقه، مريم فتحي مرزوق البشيتي، عاليه رزق عطايا الشاعر، محمد اشرف زهير الحتو، نعمه خالد يوسف أبو صبره، أماني حمدان اهديان قديح، لينا حلمي كامل الجمل، نزيه ياسر أحمد ابو خاطر، ربا يوسف حمدان أبو نجا، لميس فراس رجب الطواشي، محمد حسام عبد الرحمن ابو زور، مايسه فوزي عثمان اشتيوي، شذا محمد عصام حسونة، هدى شفيق حموده الدحدوح، عبير عصام عبد الفتاح صلاح، قمر كايد نصر الله ضهير، اسراء تيسير محمد ابوعامر، قمر هانى هاشم احميد، ندى نعيم شحده بركة، عيسى عادل محمد ابو شعيره، آيات محمد عبد عابد، فتحيه سمير نمر ابو يونس، ميساء باسم فضل نصار، اسامة علي أحمد النجار، روان رمضان محمود ابوطير، عبد الكريم أحمد عبد الكريم الدحدوح، مصطفى مؤنس أحمد عودة، اشرف ماهر سعدي عجور، سميه محمود محمد سعدالله.

التمريض:

فاطمه محمد سليمان ابو معلا، تسنيم أحمد حسن الحبيبي، مي فوزي محمد الشاعر، أنسام كمال محمد المصري، محمد ربحي أحمد الحوراني، ايمان أحمد سالم أبو حمام، ايهاب هاني محارب ابو دقن، عليا ناهض سعدي صيام، ابراهيم مثقال محمود اشتيوي، فيروز اكرم ابراهيم العاجز، امل يوسف عابد عبد العال، هيا محمود فرج البحيصي، رحاب جمال عبدالله المملوك، اية صالح اشتيوي عابدين، اسلام فتحي صبحي الحاج احمد، هبه حسن حسين ابو لولي، ايهاب محمد عثمان نبهان، ديانا عبد السميع داود اللحام، وسام عبد الحميد سعيد المجايده، وسام مجدي عوض العجله، نسمه اسعد محمود ابو جراد، شيماء عبدالله مصطفى معروف، محمد سيد ابراهيم ابو شماله، بيان عدنان عبد الكريم برهوم، مروه عيد اسعد طوطح، امتياز ماجد أحمد عساف، براء عطيه محمد الشعراوي، ايه معين رضوان ابو عجوه، سامية أحمد توفيق البيك، رائده عبد الرحمن سليمان ابو جامع، أمل محمد نجيب أحمد ابو عجوه، نهال وليد سليمان طبش، ريهام اسعد فضل خليفه، معاذ بسام وصفي البنا، أسيل أيمن جمعه السطري، آيه عبدالله حسن السطري، تقى جمال شحده بربخ، آلاء سليمان عبد اللطيف القرا، لمياء حسن سليمان القطشان، سوزان صالح عبد اللحام، منى أحمد موسى حبيب، سعادة عبد اللطيف فارس الغره، ابراهيم فارس ابراهيم القرم، دينا راتب حسن الشاعر، محمود عاطف محمود البحيصي، مرام مازن مصباح النبريص، نسمه عطا أحمد زعرب، حامد حيدر بحري اللحام، امل بسام منصور اضهير، نسمه حسام شحادة الجدي، ساره ابراهيم منصور البشيتي، أنس محمد كامل شهوان، ايه حسن حماد الشاعر، آلاء عبد القادر عبد ربه أبو عمرة، ولاء اسحاق أحمد ابو العطا، ليلى وديع محمد أبو عنزه، عبير زياد سلمان ابو عويلي، وليد امين جميل عواجه، علاء زياد حسن الهنداوي، محمد شاهين يعقوب شاهين، شيماء ماجد حمدي السموني، فدوى محمد ندى ابو ندى، اريج جبر محمد الشاعر، فاطمه أحمد غازي حمدان، إيناس محمود محمد الزين، شروق فتحي عادل مدوخ، محمد أيمن عبد الجواد ابو لبن، هديل أحمد صالح الرنتيسي، شذى حسن محمد إسماعيل، اية اسعد عزات نصار، أمل هاشم محمد بدوى، معتصم سليم فتحي صبره، صفاء عبد الجابر محمد الفرجاني، سليمان ناهض سليمان جرغون، سومه فؤاد سلامه ابو مصطفى، خالد زياد خالد عياد، عمر أيمن سليم الكحلوت، اسراء وليد محمود السيد، شيماء محمد شوكت العطار، يسرى باسم نظمي السلطان، الخطاب محمود عبدالله المكاوي، صلاح الدين عبد الرحيم أحمد موسى، عبير حيدر بحري اللحام، حورية ناصر يوسف ابو عيسى، لينا سمير اسماعيل ابو العلا، مريم عبد الكريم جمعه أبو سنيده، سالي ناهض نمر جرادة، أنس محمد صبحي الغريز، سماهر عبد الحليم حلمي فوجو، فاطمه زياد مطلق العطي، ابراهيم محمد ابراهيم ابو رخيه، هديل جلال ابراهيم قاسم، لؤي خميس عوني ابو عاصي، ياسمين يونس عبد الغني أبو عجمي، زياد سمير زياد الاستاذ، هدى نصر حسين الملح، نور سمير فارس النمنم، نفين محمد شحادة أبو مغنم، مؤمن بسام محمد الحسني، ريم وليد محمود العصار، باسل اشرف سالم العجله، أحمد باسم سالم الديب، نصرة فؤاد شحادة أبو جزر، رانيه عبد الناصر أحمد جبر، روان كمال أحمد أبو مطر، صهيب انور مروان النمروطي، غدير خالد علي فرج الله، سندس حسن سعيد عطا الله، خلود أحمد سالم قشطه، محمود ابراهيم حسن الفقعاوي، اسراء صبحي سليم الشاعر، محمد رجائي عطيه عيسى، حنان إبراهيم محمود أيوب، مريم عامر خضر أبو سنيده، مي وليد زهدي جودة، ابراهيم أيمن انيس البابا، تسنيم جهاد سليمان مسمح، سرين عطا الله محمد رضوان، اروه جهاد حسن سعيد، آلاء محمد خليل العيش، نور عصام حسن الجماصي، نجلاء عماد محمد الغرة، ساره عوض حمدان ابو عاذرة، آيه حاتم إبراهيم أبو زر، هناء نافذ محمد عوض، محمود عبدالله سليمان التلباني، أمانى أحمد شحدة المدهون، سهاد يوسف محمد السلي، نور هاني ابراهيم أبو شاب، سحر حسن أحمد أحمد، ياسمين عليان يوسف البشيتي، ميسره خالد محمد طوطح، عبير جهاد عرابي الحرازين، محمود جمعه محمود كرت، إسراء كمال مصطفى طومان، دعاء محمود عبد الكريم الفرع، احمد صبحي شحات البيوك، روزانا رأفت فارس النمس، انس ابراهيم علي الجديلي، زينب سمير سليمان ابو طعيمه، حمزه محمود ابراهيم سليمان.

السكرتارية والسجل الطبي:

الهام أحمد محمد الكردي، اريج علاء الدين فلاح السوافيري، أفنان عبد الرحيم حسن أبو كريم، هديل انور نايف المغني، انسام منذر رشدي قزعاط، ايمان حسين نايف حنيدق، ياسمين خضر الياس مقداس، اسراء أحمد عبدالله ابومعمر، نهى زهير أحمد ريان، زينب محمود يوسف الجمل، بهاء عبد الرحمن رزق حجاج، أريج إياد محمود الراعي، نسرين محمد يوسف معروف، اسماء وائل سليمان طبش، داليا باسم فايز السوافيري، محمود ناصر محمد حمزه سكر، جيهان تيسير عبد المجيد سعيفان، محمد عصام محمد شلدان، رانيه يوسف زايد البريم، مريم علي حسين أبودلاخ، ايناس عمر خالد الشوربجي، وفاء عواد طه ابو زور، فادي اياد فرحان دغمش، سعيد مسعود عبد العال الزين، روان اياد جميل عواجه، خميس وليد خميس زقوت، دعاء مازن محمد ابو شعبان، اريج زكي حسان شملخ، مجدولين ناهض أحمد الرفاعي، لينا محمد حمدان اضهير، ريهام رضوان يونس طافش، احلام درويش حسين المغربي، آيه عبد الرحيم أحمد أبونجا، صفاء سامي صالح صبيح، اسماء صبري عواد العطاونه، مي نادر سعد الدين أبو شعبان، أحمد محمد حماده جبريل، ابتسام كمال أحمد السيد، وفاء حلمي علي عبد النبي، ريهام ماجد سعدي الدوس، غاده حامد محمود بكرون.

تمريض النساء والولادة (القبالة):

جيهان محيسن خليل البراوي، براء محمد ابراهيم كسكين، اسلام عزمي محمد مصبح، ايمان رياض صلاح العرجا، نوال محمد رشدي النجار، الاء اركان حرب قاسم، مريهام زاهر محمد كريزم، زينب فريد محمد جامع، سماح عادل محمد ابو عمره، هديل زاهر عبد الحميد أبو عوده.

نظم المعلومات الجغرافية التطبيقية:

ابراهيم ناصر اسماعيل فرحات، محمود باسم عرفات العجله، سائد حسن سعيد الجعبري.

هندسة أمن المعلومات المحوسبة:

عبد الفتاح رائد عبد الفتاح عبيد، وفاء باسل موسى عبد اللطيف، عماد أحمد سعيد ابوهربيد، فراس أسامه أحمد الشريف، ابتسام عدنان عبد السلام داود، أحمد شعبان حافظ بدوي، شيرين عبد الناصر محمد حميد، أيمن علي محمود ابو مطير، محمد زاهر عبد الرحيم الشوربجي، عمرو مؤمن خلف عبد الواحد، محمد عبد العزيز عبد الله صيام، سناء محمد علي ابو نصار، ساميه محمود عبد الرحمن حسونة، محمد مروان سليمان درويش، ميسون خالد خضر أبو شعبان.

هندسة تكنولوجيا المباني:

حازم حمزه اسعد الدلو، نور الدين محمد صبحي الصباغ.

التخطيط التنموي:

ماجد محمد عوض غيضان، اسراء خليل مصطفى عبد العال، امانى سالم خليل شبير، نبيل محمد موسى سلوت، رمضان عبد المجيد رمضان نصار، امل رمزي شحده زقوت، اميره محمد ابراهيم بدر الدين.

















