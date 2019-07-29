كم عدد ايام اجازة اليوم الوطني 1441

اعلنت وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية عن موعد اجازة العيد الوطني السعودي لعام 2019/1441 وذلك يصادف، يوم الاثنين الموافق لـ 24 محرم 1441 – 23 سبتمبر 2019 ، موضحة ان الاجازة لجميع مدارس المملكة الاهلية والحكومية .

كما ويتم الاحتفال بالعيد الوطني على انه ذكرى تاسيس وتوحيد اراضي المملكة العربية السعودية على خريطة الجزيرة العربية ، في تاريخ محدد وهو تاريخ التاسيس ، وحيث ان ابناء الشعب السعودي والمواطنين في جميع ارجاء المملكة يقومون بالاحتفاء بهذا اليوم ” ليوم الوطني السعودي ” بمناسبة توحيد المملكة .

ومن الجدير بالذكر ان اليوم الوطني السعودي هو يوم توحيد اراضي ومدن المملكة العربية السعودية تحت راية مؤسسها ” الملك عبدالعزيز آل سعود” ، كما وكان في هذا اليوم وهذا التاريخ قد انشئ مرسوم ملكي اصدره الملك عبد العزيز ال سعود ، ويفيد بتحويل اسم الدولة من مسمى (مملكة الحجاز ونجد وملحقاتها) إلى مسمى المملكة العربية السعودية .

وبحسب ماسجل في التاريخ السعودي فقد تم اعتماد اسم المملكة على هذا الاسم بدءً من يوم الخميس 21 جمادى الأولى 1351 هـ الموافق للأول وكان يوافق بالميلادي لتاريخ 23 سبتمبر 1932 م .

كما وتمنح الدولة اجازة حكومية عامه لجميع الموظفين في المملكة من القطاعين العام والخاص ، ويتم الاحتفال باليوم الوطني السعودي في الشوارع والمجمعات والاماكن العامة ونشر البهجه والاعلام والزينه في كل مكان .

واوضحت الوزارة ان اول ايام الدوام الرسمي بعد الاجازة، يتم الاحتفال في المدراس والدوائر الحكومية باليوم الوطني ومخالطة اجواءهم بالفرح والبهجه والاحتفالات بمختلف الطرق والصور التي يتهم بها ابناء الشعب السعودي على طريقتهم كل عام في تاريخ يوم العيد الوطني السعودي .