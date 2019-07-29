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التقويم الدراسي 1441- 2020 بالسعودية - موعد عودة المدارس الطلاب الجدد

  • فلسطين اليوم
  • 11:33 - 29 يوليو 2019
التقويم الدراسي 1441- 2020 بالسعودية - موعد عودة المدارس الطلاب الجدد التقويم الدراسي 1441- 2020 بالسعودية - موعد عودة المدارس الطلاب الجدد
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اعلنت وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية منذ عام ونصف عن التقويم الدراسي لمدة خمسة اعوام متتالية، ولكن حدث تغيرات طفيفة على التقويم وذلك لعام 1441، موضحة بان التغيير هو ان يعود الاداريين والاداريات مباشرة للعمل بعد اجازة عيد الاضحى.

كما واعتمدت وزارة التربية والتعليم ملامح التقويم الدراسي 1441، مع تحديد موعد بداية ونهاية الفصل الدراسي الأول، وموعد بداية ونهاية الفصل الدراسي الثاني، بالإضافة إلى مواعيد الإختبارات والإجازات الرسمية الخاصة بالمملكة.

التقويم الدراسي لعام 1441 هو كالتالي:

الموضوع اليوم التاريخ الهجري التاريخ الميلادي
بداية الدراسة لطلاب الفصل الدراسي الاول الأحد 2/ 1/ 1441 1/ 9/ 2019
اجازة اليوم الوطني الإثنين 24/ 1/ 1441 23/ 9/ 2019
اختبارات الفصل الدراسي الاول الأحد 25/ 4/ 1441 22/ 12/ 2020
بداية اجازة نصف العام نهاية دوام الخميس 7/ 5/ 1441 2/ 1/ 2020
بداية الدراسة للفصل الدراسي الثاني الأحد 24/ 5/ 1441 19/ 1/ 2020
بداية اجازة عيد الفطر نهاية دوام الخميس 14/ 9/ 1441 7/ 5/ 2020
بداية الدراسة بعد اجازة عيد الفطر الأحد 8/ 10/ 1441 31/ 5/ 2020
بداية اختبار الفصل الدراسي الثاني الثلاثاء 10/ 10/ 1441 2/ 6 /2020
بداية اجازة نهاية العام نهاية دوام يوم الخميس 19/ 10/ 1441 11/ 6/ 2020

ومن القواعد المنظمة للتقويم الدراسي:

  • تقسيم العام الدراسي إلى فصلين دراسيين، مع امكانية فتح برامج صيفية.
  • مدة الدراسة للفصل الدراسي الواحد 15 أسبوع شاملة أيام الاختبارات.
  • مدة الاختبارات لكل فصل دراسي 15 يوم.
  • اجازة الفصلين أسبوع أو أسبوعين.
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