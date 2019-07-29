التقويم الدراسي 1441- 2020 بالسعودية - موعد عودة المدارس الطلاب الجدد

اعلنت وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية منذ عام ونصف عن التقويم الدراسي لمدة خمسة اعوام متتالية، ولكن حدث تغيرات طفيفة على التقويم وذلك لعام 1441، موضحة بان التغيير هو ان يعود الاداريين والاداريات مباشرة للعمل بعد اجازة عيد الاضحى.
كما واعتمدت وزارة التربية والتعليم ملامح التقويم الدراسي 1441، مع تحديد موعد بداية ونهاية الفصل الدراسي الأول، وموعد بداية ونهاية الفصل الدراسي الثاني، بالإضافة إلى مواعيد الإختبارات والإجازات الرسمية الخاصة بالمملكة.
التقويم الدراسي لعام 1441 هو كالتالي:
|الموضوع
|اليوم
|التاريخ الهجري
|التاريخ الميلادي
|بداية الدراسة لطلاب الفصل الدراسي الاول
|الأحد
|2/ 1/ 1441
|1/ 9/ 2019
|اجازة اليوم الوطني
|الإثنين
|24/ 1/ 1441
|23/ 9/ 2019
|اختبارات الفصل الدراسي الاول
|الأحد
|25/ 4/ 1441
|22/ 12/ 2020
|بداية اجازة نصف العام
|نهاية دوام الخميس
|7/ 5/ 1441
|2/ 1/ 2020
|بداية الدراسة للفصل الدراسي الثاني
|الأحد
|24/ 5/ 1441
|19/ 1/ 2020
|بداية اجازة عيد الفطر
|نهاية دوام الخميس
|14/ 9/ 1441
|7/ 5/ 2020
|بداية الدراسة بعد اجازة عيد الفطر
|الأحد
|8/ 10/ 1441
|31/ 5/ 2020
|بداية اختبار الفصل الدراسي الثاني
|الثلاثاء
|10/ 10/ 1441
|2/ 6 /2020
|بداية اجازة نهاية العام
|نهاية دوام يوم الخميس
|19/ 10/ 1441
|11/ 6/ 2020
ومن القواعد المنظمة للتقويم الدراسي:
- تقسيم العام الدراسي إلى فصلين دراسيين، مع امكانية فتح برامج صيفية.
- مدة الدراسة للفصل الدراسي الواحد 15 أسبوع شاملة أيام الاختبارات.
- مدة الاختبارات لكل فصل دراسي 15 يوم.
- اجازة الفصلين أسبوع أو أسبوعين.