اجازة عيد الاضحى الامارات 2019 للقطاع الخاص

اعلنت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية في الامارات، عن موعد اجازة عيد الاضحى المبارك لعام 2019 للوزارات والجهات الاتحادية، والذي ستبدا من التاسع الى 12 من شهر ذي الحجة وبما يوافق ذلك من التاريخ الميلادي.

كما اوضحت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أن الفترة من التاسع إلى 12 من شهر ذي الحجة ستكون عطلة مدفوعة الأجر لجميع العاملين في منشآت ومؤسسات وشركات القطاع الخاص في الدولة، بمناسبة وقفة عرفة وعيد الأضحى المبارك، جاء ذلك في تعميم أصدره وزير الموارد البشرية والتوطين، ناصر بن ثاني الهاملي، تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء في شأن تحديد مناسبات وأيام العطلات الرسمية للعاملين في القطاع الخاص.

اشارت الهيئة الى ان قرار توحيد العطلات الرسمية للقطاعين الحكومي والخاص الذي اعتمده مجلس الوزراء، ومن ثم فإن مدة الإجازة للقطاعين ستكون خمسة أيام، تشمل إجازة العيد الرسمية (أربعة أيام) ويوم الجمعة الذي يسبقها.

وكان قرار مجلس الوزراء، الذي صدر أخيراً، بشأن توحيد العطلات بين القطاعين الحكومي والخاص، حدد إجازة عيد الأضحى المبارك للعامين 2020/2019 في أيام التاسع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر من شهر ذي الحجة.

ومن الجدير بالذكر ان أيام العطلة المتبقية لعام 2019، هي: عطلة عيد الأضحى التي تستمر لمدة 5 أيام، ويوم عطلة بمناسبة رأس السنة الهجرية، ويوم عطلة بمناسبة يوم الشهيد الإماراتي، ويوما عطلة بمناسبة اليوم الوطني الاماراتي.