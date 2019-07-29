موعد نتائج السادس الاعدادي بالأرقام كاملة وزارة التربية العراقية

اعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية العراقية فراس محمد حسن ، ان اعلان نتائج السادس الإعدادي بكافة فروعه سيكون في بداية الأسبوع الأول من شهر آب المقبل، مؤكدا انتهاء فترة التصحيح لكافة الامتحانات بكافة الفروع ولكلا المرحلتين العلمي والادبي.

ومن الجدير بالذكران طلاب السادس التمهيدي الإعدادي قد بدءا امتحاناتهم بكافة الأقسام أحيائي وتطبيقي والأدبي، على مستوى كافة الدراسات بالعراق، من يوم 27 يونيو، حتى يوم 15 يوليو 2019، حيث يتم العمل على توفير أجواء مناسبة لأداء الامتحانات آخر العام، ليتم مباشرة بعدها أعمال الكنترولات على مستوى كافة المحافظات العراقية، تمهيداً لرفع كافة نتائج بصيغة pdf عبر موقع وزارة التربية العراقية.

كما واوضحت بعض المصادر الخاصة بوزارة التربية العراقية بأن نتائج السادس الإعدادي 2019 العراق أوشكت على الظهور، خاصة بعد انتهاء الأعمال الخاصة بالتصحيح ورصد نسب ودرجات الطلاب، وانهاء تصحيح جميع دفاتر المواد الدراسية في جميع المراكز الخاصة بفحص الدراسة الإعدادية في مختلف محافظات العراق.

واشارت الوزارة الى انها تترقب إعتماد السيد محمد إقبال الصيدلي لنتائج السادس الإعدادي الدور الأول 2019، والتي سيتم إعلانها رسميا عبر المواقع الإلكترونية الرسمية والمعتمدة من قبل وزارة التربية العراقية، مثل موقع ناجح وموقع نتائجنا وموقع السومرية نيوز، ونتابع معكم آخر الأخبار والتفاصيل المتعلقة بروابط استظهار نتائج السادس الإعدادي 2019 بالرقم الامتحاني والاسم والدرجات كاملة في مختلف المواد الدراسية.