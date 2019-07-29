مخدرات بقيمة 350 مليون دولار عائمة في المياه الدولية

كشف خفر السواحل الأمريكية، عن تفكيكه شبكة تضم تجار مخدرات وضبط 13 طناً من الكوكايين خلال عمليات قُبالة أمريكا اللاتينية في الفترة الأخيرة.

ووفق "سكاي نيوز"، فقد عثر على المخدرات البالغة قيمتها 350 مليون دولار عائمةً في حزم في المياه الدولية في شرق المحيط الهادي على طول سواحل المكسيك وأمريكا الوسطى والجنوبية بين نهاية يونيو ومنتصف يوليو، على ما أوضح خفر السواحل في بيان.

ونشر خفر السواحل، قبل أيام، فيديو مثيراً على الطريقة الهوليودية للحظة مطاردة وتوقيف قارب يحمل 2300 رطل من الكوكايين، وهو ما يزيد قليلاً على الطن، شرقي المحيط الهادي.

وقال قائد المنطقة 11 في خفر السواحل الأميرال بيتر غوتييه؛ "لن ينتهي 13 طناً من الكوكايين في شوارع الولايات المتحدة؛ ما يوفر لنا فرصة للتأكيد أننا سنواصل مكافحة المنظمات الإجرامية العابرة للحدود التي تنقل يوميا الكوكايين في المحيط الهادي"، حيث أنزلت المخدرات في مرفأ سان دييغو في جنوب كاليفورنيا.

يشار إلى أن خفر السواحل الأمريكية فتش أكثر من مئة سفينة وضبطوا أكثر من مئة طن من الكوكايين وأوقفوا نحو 400 مشتبه فيه في مناطق عبور المخدرات في شرق المحيط الهادي منذ مطلع 2019.