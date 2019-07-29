الأوقاف: أزمة الحجاج الفلسطينيين العالقة على الحدود السعودية انتهت

أكدت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، أن أزمة الحجاج الفلسطينيين العالقة على الحدود السعودية التي شهدتها الساعات الماضية انتهت.

وأوضح مصدر في الأوقاف في تصريحات صحفية، أن الدفعة الأولى من الحجاج وعددهم 2800 حاج والتي انطلقت يوم السبت من فلسطين، من المقرر أن تصل إلى المدينة المنورة اليوم الاثنين.

وأضاف المصدر أن الدفعة الثانية من الحجاج التي انطلقت يوم أمس وتضم 1800 حاج من المقرر ان تصل المدينة المنورة يوم غد الثلاثاء .

وأوضح المصدر أن الحجاج سيمكثون ثلاثة ايام في المدينة المنورة قبل ان يغادرونها الى مكة المكرمة.

وحول اسباب تأخر الحجاج الفلسطينيين على الحدود السعودية قال المصدر، أن التأخير كان بسبب اجراءات سعودية نتيجة وجود ازمة في الحافلات من مصر والاردن وفلسطين.

وكانت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، قد أعلنت أمس أن الحجاج الفلسطينيين عالقون في منطقة "حالة عمار" على الحدود السعودية منذ مساء السبت، وذلك بسبب كثافة تدفق قوافل الحجاج.