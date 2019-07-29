لمتابعة شروط الصحة والسلامة..الزراعة تتفقد مزارع الأبقار والأغنام

في إطار استعداداتها لعيد الأضحى المبارك للعام 2019م نفذت مديرية زراعة شمال غزة والخدمات البيطرية العديد من الجولات الميدانية على مزارع الأبقار والأغنام في محافظة شمال غزة وذلك بهدف متابعة ومراقبة توفر شروط الصحة والسلامة في الأضاحي لهذا العام.

بدوره، أكد د. نائل السعدي مدير دائرة البيطرة في محافظة شمال غزة أن هذا النشاط يأتي ضمن الأنشطة الدورية التي تنفذها مديرية البيطرة في متابعة قطاع الثروة الحيوانية في محافظة الشمال.

كما أوضح أن المديرية نفذت العديد من الجولات الميدانية على المذابح والمسالخ الموجودة في محافظة الشمال وقامت بإعطاء التوصيات الفنية التي تضمن توفر شروط النظافة والصحة العامة .