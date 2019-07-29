بعد أسبوعين من انتفاض المخيمات في لبنان.. حماس: التحركات الشعبية ستتصاعد

جددت حركة حماس في بيان صحفي مساء أمس دعمها الكامل للتحركات الرافضة لإجراءات وزير العمل اللبناني بحق اللاجئين.

وقالت حماس في بيانها :"لتستمر التحركات السلمية بقوة في جميع المخيمات، ومتمسكون بحقنا في العمل بدون قيود بمناسبة مرور أسبوعين على التحركات الشعبية الفلسطينية في لبنان رفضا لإجراءات وزير العمل، وتمسكا بحقوق اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، لقد قام اللاجئون الفلسطينيون في لبنان بأروع وأشرف التحركات الشعبية طوال أسبوعين متواصلين ضد إجراءات وقرارات وزير العمل".

وأكدت حماس رفضها الشامل والقوي لأي إجراء يلحق الضرر بمصالح وحقوق اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، مشددة على مواقفها السابقة بضرورة إلغاء أي إجراء أو قانون يضر اللاجئين الفلسطينيين ويقيد حقوقهم الإنسانية والاجتماعية؛ والتحركات الشعبية ستتصاعد، وستذهب باتجاه آفاق جديدة إذا ما بقيت حالة الظلم والتمييز.

وشددت على ضرورة تراجع وزير العمل عن قراراته، ونقل القضية بسرعة إلى الحكومة اللبنانية، مطالبة بإلغاء إجازة العمل، والتعامل مع الإنسان الفلسطيني بصفة لاجئ وليس بصفة أجنبي.

وحيت حماس جميع التحركات الشعبية والشبابية في جميع المخيمات، مثمنة دورها في رفع الصوت ضد الظلم، ودعمها الكامل لجهودها في التعبير السلمي الحضاري عن حقوق الفلسطينيين.

ودعت حماس إلى توحيد جهود جميع التحركات الشعبية والشبابية، وتعزيز التفاهم والتعاون على قاعدة رفض إجراءات وزير العمل، وإلغاء إجازة العمل وأخذ مصالح اللاجئين والحياة الكريمة للناس بعين الاعتبار تخفيفا عنهم، مؤكدة استمرار حالة الرفض لإجراءات وزير العمل، وإبقاء المظاهرات والاعتصامات والاحتجاجات في جميع المخيمات حتى يتراجع وزير العمل ويتم استثناء اللاجئ الفلسطيني من التمييز.

وأكدت الحركة وحدة الموقف السياسي والقانوني الفلسطيني للفصائل الفلسطينية، وقرارات هيئة العمل المشترك واللقاءات الفصائلية الموحدة والقوى واللجان الشعبية والأهلية والروابط بالتكامل مع الموقف الشعبي والشبابي الذي أساسه الدفاع عن حقوق ومصالح اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، وحق اللاجئين في كامل حقوقهم الإنسانية والاجتماعية.