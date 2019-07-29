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أربعة أسرى يدخلون أعوامًا جديدة في سجون الاحتلال

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 09:22 - 29 يوليو 2019
سجون سجون
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أفادت إذاعة صوت الأسرى أن أربعة أسرى من قطاع غزة والضفة المحتلة يدخلون اليوم 29 يوليو أعوامًا جديدة في سجون الاحتلال، بينهم أسير محكوم بالمؤبد، وهم:

◼الأسير نضال سعيد أحمد زايد (35 عامًا) من رام الله المحكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة ومعتقل منذ عام 2001، وأمضى 18 عامًا في سجون الاحتلال.

◼والأسير علي أحمد محمد سعيد (36 عامًا) من نابلس المحكوم بالسجن 21 عامًا ومعتقل منذ عام 2002، وأمضى 17 عامًا في السجون.

◼والأسير ناجي أسعد يونس أشقر (38 عامًا) من قلقيلية المحكوم بالسجن 18 عامًا ومعتقل منذ عام 2002، وأمضى 17 عامًا في السجون الصهيونية.

◼والأسير عطية حسن عطية أبو سمهدانة من مدينة رفح جنوب القطاع المحكوم بالسجن 25 عامًا ومعتقل منذ عام 1996، وأمضى 23 عامًا في السجون.

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