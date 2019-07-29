أربعة أسرى يدخلون أعوامًا جديدة في سجون الاحتلال

أفادت إذاعة صوت الأسرى أن أربعة أسرى من قطاع غزة والضفة المحتلة يدخلون اليوم 29 يوليو أعوامًا جديدة في سجون الاحتلال، بينهم أسير محكوم بالمؤبد، وهم:

◼الأسير نضال سعيد أحمد زايد (35 عامًا) من رام الله المحكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة ومعتقل منذ عام 2001، وأمضى 18 عامًا في سجون الاحتلال.

◼والأسير علي أحمد محمد سعيد (36 عامًا) من نابلس المحكوم بالسجن 21 عامًا ومعتقل منذ عام 2002، وأمضى 17 عامًا في السجون.

◼والأسير ناجي أسعد يونس أشقر (38 عامًا) من قلقيلية المحكوم بالسجن 18 عامًا ومعتقل منذ عام 2002، وأمضى 17 عامًا في السجون الصهيونية.

◼والأسير عطية حسن عطية أبو سمهدانة من مدينة رفح جنوب القطاع المحكوم بالسجن 25 عامًا ومعتقل منذ عام 1996، وأمضى 23 عامًا في السجون.