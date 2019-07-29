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استقالة مدير الاستخبارات الأميركية

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 09:16 - 29 يوليو 2019
دان كوتس دان كوتس
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قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب،  أن مدير الاستخبارات الوطنية دان كوتس سيترك منصبه في 15 آب/أغسطس، في أحدث حلقة من مسلسل التغييرات بالإدارة الأميركية.

وقال ترمب في تغريدة إنه يعتزم تعيين جون راتكليف، أحد نواب تكساس وعضو لجان الاستخبارات والعدالة والأمن الداخلي، خلفا لكوتس.

واشتبك ترمب مراراً مع رؤساء المخابرات الأميركية بمن فيهم كوتس حول قضايا بينها التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية لعام 2016 ونزع السلاح النووي لكوريا الشمالية وإيران.

وقبل كوتس، كان كلّ من وزير الدفاع جيم ماتيس ووزيرة الأمن الداخلي كيرستن نيلسن والأمين العام السابق للبيت الأبيض جون كيلي ووزير الخارجية ريكس تيلرسون قد غادروا مناصبهم.

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