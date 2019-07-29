إغلاق معبر رفح اليوم

من المقرر ان تغلق السلطات المصرية اليوم الاثنين ، معبر رفح البري أمام حركة المسافرين في كلا الاتجاهين.

وكانت وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة أعلنت مساء أمس ، عن إغلاق معبر رفح البري اليوم الاثنين أمام حركة المسافرين في كلا الاتجاهين.

وأوضحت الداخلية أن الجانب المصري تواصل معهم وأبلغهم بإغلاق المعبر اليوم الاثنين.

ونوهت للمسافرين المقرر سفرهم اليوم إلى تأجيل سفرهم ليوم الثلاثاء المقبل 30/7 حسب الكشوفات والحافلات المُعلن عنها.

ويشار الى ان معبر رفح البري فتح على مدار الثلاثة أيام الماضية لمغادرة حجاج قطاع غزة للديار الحجازية لأداء مناسك الحج.