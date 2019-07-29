الاحتلال يعتدي بوحشية على عائلة المقدسي يوسف عبيد

اعتدت قوات الاحتلال "الإسرائيلية"، مساء أمس الأحد، على عائلة المقدسي يوسف مصطفى عبيد بوحشية وقامت برشها بغاز الفلفل، بعد مداهمة منزله في حي عبيد بقرية العيسوية بالقدس المحتلة.

وأكد محمد أبو الحمص عضو لجنة المتابعة بالعيسوية، أن القوات اعتدت بعنف على الشاب فادي يوسف عبيد (٢٦ عامًا) بعد رفضه دخولهم للمنزل، من أجل الصعود لسطحه لمراقبة الشبان واستهدافهم، كما أطلقت قنبلة صوت نحو فادي داخل المنزل، ورشته بغاز الفلفل، واعتدت عليه بالضرب بوحشية قبل اعتقاله.

وكانت اندلعت مواجهات داخل قرية العيسوية مساء الأمس، بعد اقتحام قوات الاحتلال لأحيائها، تركزت في حي عبيد.

واغلقت القوات الشارع الرئيس في حي عبيد بقرية العيسوية بسيارات الشرطة "الإسرائيلية"، وأطلقت قنابل الصوت والأعيرة المطاطية نحو الشبان، واعتقلت الشاب محمد ناهد عبيد خلال وقوفه أمام المنزل.