مقتل 20 أفغانياًَ في هجوم على مكتب مرشح لمنصب نائب الرئيس

أعلنت الحكومة الأفغانية اليوم الاثنين، أن ما لا يقل عن 20 شخصا لقوا حتفهم وإن 50 آخرين أصيبوا في تفجير انتحاري ومعركة بالأسلحة النارية في مكتب أمر الله صالح المرشح لمنصب نائب الرئيس في العاصمة كابول يوم الأحد.



وأصيب صالح المرشح لمنصب النائب مع الرئيس أشرف غني بجروح طفيفة في الهجوم، فيما قالت وزارة الداخلية إن القوات الأفغانية قتلت ثلاثة مسلحين اقتحموا مكتب المرشح بعد أن فجر انتحاري نفسه خلال ساعة الذروة.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية إنه تم إنقاذ 150 مدنيا خلال العملية التي استمرت ست ساعات.



ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الهجوم الذي وقع بعد ساعات فقط من بدء غني وصالح وأكثر من 12 سياسيا أفغانيا حملاتهم الانتخابية التي تستمر شهرين.



ومن المتوقع أن تجرى انتخابات الرئاسة في 28 أيلول/ سبتمبر ولكن الوضع الأمني تدهور في شتى أنحاء البلاد مع شن حركة طالبان وتنظيم الدولة هجمات شبه يومية على القوات وموظفي الحكومة والمدنيين الأفغان.