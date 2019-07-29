الاحتلال يتحدث عن فشل وحدة المستعربين من خان يونس حتى جنين

نشر التلفزيون العبري تقارير مصورة تحدّث فيها عن وحدة المستعربين في جيش الاحتلال وعن البالونات التي يتم إطلاقها من قطاع غزة، وأخرى عن الهجمات الإعلامية بين الأحزاب والكتل قبيل الانتخابات "الإسرائيلية".

وركزت القناة في تقريرها الأول على فشل وحدة المستعربين في خان يونس بغزة، كما أعادت فتح ملف فشلها في مدينة جنين قبل 23 عاما.

وجاء في التقرير العبري، الذي ترجمته "معا" عن مقتل أحد ضباط وحدة المستعربين في خان يونس وقائد وحدة المستعربين في جنين، كما ركز التقرير على اهم العوامل التي تؤدي للكشف عن المستعربين خلال تنفيذ المهام في الضفة الغربية او في غزة.

ويكشف التقرير عن وجوه وحدة المستعربين الذين نفذوا عملية داخل جنين، والتي أدت لمقتل قائد هذه الوحدة "ايلي ابراهام" خلال تنفيذ العملية بعد اكتشافهم من قبل كتائب شهداء الأقصى، حيث نشر التلفزيون فيديو من العملية الفاشلة.

ويشير إلى أن سبب فشل هذه العملية هو صوت اطارات المركبة التي استقلتها الوحدة في جنين، لافتًا أن الوحدة المكونة من 18شخصا نفذت العديد من العمليات داخل الضفة بنجاح بعد التدريب على لهجة وعادات الفلسطينيين المختلفة الا انها فشلت في جنين عام 1992.

كما قارن التقرير بين فشل عملية جنين قبل عقود وفشل وحدة المستعربين خلال محاولة تنفيذ عملية في خان يونس الا ان ضباط الاحتلال رفضوا الكشف عن السبب الحقيقي الذي ادى الى فشل العملية.

وفي سياق منفصل، ركز الاعلام العبري على إطلاق البالونات من قطاع غزة، مشيرا إلى أن هذه البالونات تتسبب بمئات الحرائق في المستوطنات المحاذية لقطاع غزة، وجعلت حياة المستوطنين جحيم أمام عجز جيش الاحتلال على وقف هذه البالونات والحرائق.

واهتم الاعلام العبري بالانتخابات "الإسرائيلية" التي ركزت على حرب التراشقات الاعلامية بين جميع الاحزاب والكتل التي تنوي الترشح في الانتخابات "الإسرائيلية" المقبلة.