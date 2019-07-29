3 قتلى بإطلاق نار في مهرجان للطعام بكاليفورنيا

قتل ثلاثة قتلى وأصيب نحو 12 شخصًا جراء إطلاق نار في مهرجان للطعام بولاية كاليفورنيا الأمريكية، وفق ما ذكرته وسائل إعلام أمريكية.

وعرضت مقاطع مصورة بُثت على وسائل التواصل الاجتماعي رواد المهرجان يجرون بشكل مرتبك في شتى الاتجاهات، في الوقت الذي كان يمكن فيه سماع صوت فرقعة عالية في الخلفية.

ووقع إطلاق النار في واحد من أكبر مهرجانات الطعام بالبلاد، والذي يُقام على بُعد نحو 48 كيلومترا جنوب شرق سان خوسيه.

ونقلت شبكة "إن بي سي نيوز" عن شاهدة، تُدعى جوليسا كونتريراس، قولها إنّ رجلاً أبيض في الثلاثينات من عمره نفّذ إطلاق النار بواسطة بندقيّة. وأضافت كونتريراس أنه "استطعتُ رؤيته وهو يطلق النار في كلّ اتّجاه. لم يكُن يستهدف أيّ شخص على وجه التحديد".

ويشمل مهرجان "غيلروي غارليك"، الذي تأسس عام 1979، موادا غذائية ومشروبات وعروضا فنية حية ومنافسات في مجال الطعام..