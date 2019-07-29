كم تكون قروض التجزئة المصرفية البنك الأهلي لعام 2019

اوضح يحيي أبو الفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الاهلى المصرى ، عن تسجيل إجمالي ودائع العملاء لدى مصرفه نحو 1.186 مليار جنيه بنهاية يونيو 2019 ، بمعدل نمو 17 % عن العام المالي السابق، وبحصة سوقية تقدر بنحو 29% ، هي الأعلى في القطاع المصرفي المصري.

كما وأكد أبو الفتوح ، ارتفاع حجم قروض التجزئة المصرفية بالبنك لتبلغ نحو 73 مليار جنيه في يونيو 2019 بمعدل نمو بلغ 59% عن العام المالي السابق، وبحصة سوقية تقدر بنحو 21.2% بزيادة قدرها 4.1 % مقارنة بالعام المالي الماضي.

واشار الى ان ارتفاع حجم القروض عي التي أهلت البنك المصري للفوز بجائزة أفضل بنك مصري في مجال الخدمات المصرفية للأفراد من قبل مؤسسة Asian Banker لعام 2019، وهي الجائزة التي احتفظ بها البنك على مدي سنوات عديدة.

وأوضح يحيى أبو الفتوح، أن إجمالي ودائع العملاء في يونيو 2019 بلغت 1.186 مليار جنيه وبمعدل نمو 17 % عن العام المالي السابق وبحصة سوقية تقدر بنحو 29% وهي الأعلى في القطاع المصرفي المصري .

كما واكد النائب على نجاح البنك في اجتذاب 1.3 مليون عميل جديد من خارج السوق المصرفي خلال العام المالي الماضي لتتجاوز بذلك قاعدة عملاء البنك الأهلي 12.3 مليون عميل، حيث يعد البنك الأهلي صاحب اكبر قاعدة عملاء في القطاع المصرفي المصري بشكل عام.

واضاف نائب رئيس البنك الأهلي، أن محفظة القروض الشخصية تستحوذ على النصيب الأكبر من محفظة قروض التجزئة المصرفية حيث منح البنك تمويلات جديدة بمقدار 39 مليار جنيه لعدد 255 ألف عميل خلال العام المالي الماضي فقط لتبلغ قيمة القروض الشخصية القائمة نحو 52 مليار جنيه بما يمثل 70% من حجم محفظة قروض التجزئة المصرفية.