من هو سعود القحطاني !

انتشرت كثير من الشائعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي وذلك خلال الساعات الماضية انباء عن وفاة سعود القحطاني ، وهو الأمر الذي أثار حالة من الجدل لدى المواطنين والمغردين عبر مواقع التواصل، وبدأ الجميع في حديث حول حقيقة خبر وفاة سعود القحطاني في مصر .

بدأت ظهور شائعات وفاة سعود القحطاني منذ مساء الجمعة، ولكن السفارة المصرية بالقاهرة، قامت بتكذيب هذا الخبر، مشيرة إلى كون السفارة تتابع تفاصيل الحالة الصحية للمستشار السابق في الديوان الملكي “سعود القحطاني” وتود أن تؤكد بأنه لازال على قيد الحياة.

وطالبت السفارة من وسائل الإعلام عدم نقل الأخبار إلا من مصادرها الرسمية والإبتعاد عن المصادر التي تريد نشر الأخبار الكاذبة لأهداف ومصالح شخصية، دون النظر إلى اي إعتبارات إنسانية على الإطلاق، مؤكدة بأنها تقوم بمتابعة كل تفاصيل هذه الأخبار عن قرب ولكنها تريد التأكيد بأن المواطن “سعود القحطاني” بخير حتى هذه اللحظة.

كما صرحت بعض التقارير الاعلامية ان الحالة الصحية للمستشار سعود القحطاني حرجة للغاية، وذلك لكونه يعاني من كسر في الجمجمة بعد سقوطه بشكل خاطئ داخل البحر، وهو ما جعله يتعرض لنزيف داخلي، تم على أثره نقل المواطن سعود القحطاني إلى إحدى المستشفيات من أجل تلقي العلاج.

ومن الجدير باذكر بان سعود القطحاني ولد في 7 حزيران/يونيو 1978، وكان يعمل كمستشار في الديوان الملكي السعودي برتبة وزير، وكذلك كان المشرف العام السابق على مركز الشئون الإعلامية في الديوان الملكي السعودي، وهو واحد من المقربين للأمير محمد بن سلمان ولي عهد المملكة العربية السعودية.

ويذكر بأن سعود القطحاني، قد عمل من قبل في منصب المستشار القانوني لمكتب ولي عهد المملكة العربية السعودية في 2003، وكان وقتها يبلغ من العمر 25 عام فقط.