متى نهاية دوام الموظفين في الحج 1440

أعلنت وزارة الخدمة المدنية السعودية، عن موعد بداية ونهاية الإجازة الخاصة بعيد الأضحى المبارك ونهاية دوام الموظفين في الحج 1440 والتي سوف تبدأ في الخامس من ذي الحجة وتستمر حتى السادس عشر على أن يكون يوم السابع عشر من ذي الحجة موعد الدوام الرسمي بعد العيد.

ومن الجدير بالذكر، أن الكثير من الموظفين يترقبون بدء الإجازة الخاصة بموسم الحج وكذلك عيد الأضحى المبارك حيث يتفرغ الكثير منهم لهذا الموسم وهي شعائر عيد الأضحى المبارك ووقفة عرفة والأيام العشر .

وفي السياق، أعلنت المحكمة العليا بالمملكة العربية السعودية عن الموعد الرسمي لحلول عيد الاضحى المبارك للعام الهجري الحالي 1440، وهو يوم 10 ذو الحجة “يوم عيد الاضحى” هذا العام مع تاريخ يوم الاثنين 12 اغسطس / آب 2019 وستكون وقفة عرفة في 11 اغسطس 2019.